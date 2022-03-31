台東農用噴霧車變身防疫車深入小巷 防疫零死角

台東COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情擴散到3鄉鎮，卑南鄉、鹿野鄉青農今天上午將農用噴藥（霧）車變身防疫車，穿梭深入小巷清消，村落防疫零死角，居民好感心。

「我們希望能盡小農的棉薄之力」，卑南鄉「台東青農聯誼會台東地區分會」的陸戰隊防疫隊，4部防疫消毒車，今早全面消毒這波疫情群聚感染的初鹿村；青農李建寬在出發前說，大家盡一己之力讓村莊更安全。

今天有4台農用噴霧車、10輛前引導及30、40名青農陸戰隊員，明峰村長吳勝雄也入列，大家齊心守護社區居民健康安全，農用噴霧車深入小巷清消，社區居民好感心。

吳勝雄說，因為公部門的消毒車無法進入小巷，這種小型的農用噴霧車可深入各角落。

台東縣農會理事長楊招信表示，因為初鹿地區26日發現村內有1名確診者之後，就開始在籌劃清消工作；雖然疫情一爆發，環保局及鄉公所27日就到初鹿地區進行消毒，但發現消毒車輛只能行駛在大馬路上，因而邀集青農和在地農民幫忙。

今天沿美濃、初鹿、明峰，延伸從美濃路口到斑鳩，然後至初鹿牧場進行清消，因為初鹿牧場裡也有2名確診者，大家都放下手邊工作，除了青農外，連明峰村長吳勝雄也加入，希望在防疫消毒工作上貢獻心力。

除了卑南鄉青農投入防疫行列外，鹿野鄉因有確診者，龍田村的農民今天早上也將農用噴霧車改裝防疫消毒車，展開全村大消毒。