影／40年老柑子店顧客尋寶 老闆從傻瓜拍到專業攝影師

隱身基隆崇安街小巷內的「成美」百貨行，是一間經營40多年的老柑子店，賣著數千種各式鈕扣、拉鍊等百貨，琳瑯滿目，應有盡有，老顧客來買就像來尋寶。老闆林觀清愛好攝影，得獎無數，他拍下基隆半世紀以來的發展史，還是中元祭專業攝影師。

走進百貨行只有小小走道，左右兩側有很多櫃子，小匣裡塞滿百貨，分門別類有各種鈕扣、拉鍊、蕾絲、布邊、緞帶、救面真珠膏、洗髮粉、粉膏等，看以雜亂，但只要客人說要什麼，林觀清馬上找出來，「亂中有序」。小商行就像「百貨公司」，什麼都有，買東西像尋寶。

「如果這裡不賣我們就慘了，不知去哪找鈕扣」，顧客多是從小買到大的死忠，阿公阿嬤再遠也會坐公車來這很懷舊的老店，一名阿嬤買到救面真珠膏笑得很開心。

林觀清是第二代，他的父親19歲從福建來台，從挑一根扁擔沿街兜售胭脂水粉雜貨開始，每天滿滿的貨，回來擔子變輕就是他最滿足的一件事，民國49年仁五路東和商場開張後才租店面，民國69年搬到崇安街。當時林觀清剛從退伍，一邊幫父親看店，因迷上攝影，從一台傻瓜相機開始，只要有空就帶著相機外拍，拍出興趣後，攝影路走了40多年。

林觀清經營柑仔店看盡人生百態，他喜歡人的故事，用攝影機來記錄人的表情、人與人的互動，尤其醉心基隆中元祭的祭典、表演和科儀，數十年來每年都忠實拍攝記錄，並且洗成照片保存，4樓工作室一本本的攝影集、攝影畫冊、光碟檔案如同珍貴的人文知識寶庫。

林觀清得過台灣觀光旅遊攝影展金牌獎、國軍文藝金像獎、青溪文藝金環獎等，獲獎無數。只要有祭典都可見到他的身影，也是聯姓會主普的專業攝影。他的照片有人文關懷及文化傳承，有老人歲月的刻畫，也有小孩純真面容，更走在祭儀的人神之間。

「雞籠中元祭民俗節慶攝影報導」林觀清以文字、攝影照片記錄雞籠中元祭，已經連續出了16年，一年一本。只要拍到好照片他不藏私，「清哥趴趴照」和同好分享，用影像呈現基隆之美。

林觀清，40多年來的工作就是顧店、修鈕扣、縫衣服，但他不斷學習、精進攝影技術成為攝影專家，他建議「學攝影相機不一定要多專業，找東西用心拍就對了」，學攝影是退休的人很好的選項，外拍可讓人多運動。，

林觀清說，學攝影不一定要有多專業的相機才能開始，不管是手機、數位的類單眼、單眼都可以，首先就是要敢拍，用力去拍，先不管畫面好壞，拍到再說，以前拍1卷底片滿意的通常只有2、3張，現在不同了，數位相機優點就可用力拍好拍滿。

林觀清表示，到了一個現場後，自己要先構圖，想表達主題是什麼，不必要的就捨棄，有捨才有得，想好後再決定光線及色彩，攝影秘訣無他，經驗的累積最重要。可以加入攝影學會，一來可以向專家請益，二來同好一起出去外拍，精進自己的技術，進入專業的領域。