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基隆疫情吃緊校園、籃球場暫停開放 體育賽事也喊停

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天。記者游明煌／攝影
市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天。記者游明煌／攝影

基隆市疫情升溫，基隆市政府教育處今天晚間宣布，為確保師生安全，基隆市各級學校即日起強化防疫措施，並視疫情滾動修正，包括各級校園室內外場地暫停對外開放、市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天、非必要之體育賽事暫停辦理等。

教育處晚間強化五項防疫作，一、各級校園室內外場地暫停對外開放。社區大學、樂齡中心借用學校場地，除出入口及動線獨立不與學生交錯者外，一律不予外借；二、非必要之體育賽事暫停辦理。學校體育課全程配戴口罩，游泳課程則暫停實施。

三、為減少群聚，校內大型活動停止辦理，或改採線上方式執行；四、學校戶外教育活動於落實防疫規定下原則可照常舉辦，惟學校可自行決定暫緩或延期；五、市立體育場所屬籃球場地暫停開放3天。

教育處並已責成各校確實掌握師生健康狀況，如有相關狀況應在第一時間通報相關單位以利應變與疫調。教育處表示，校園防疫物資充足，防疫備品酒精口罩都足夠，熱顯儀、每班的紫外線殺菌燈及手部清潔機等防疫硬體設備均正常使用。

此外，教育處也請學校針對師生再加強衛教宣導，勤洗手注意個人衛生，確保個人防疫措施到位即可，無須過度恐慌。

教育處提醒清明連假將至，除了個人防疫做好之外，出入公共場合務必請師生落實實聯制，戴好口罩等防護措施，若有相關不是症狀請務必迅速就醫或撥打1922諮詢。

體育 口罩 基隆

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