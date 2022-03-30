花蓮三民國中舉重隊全國賽摘29金 包辦男女雙料第一
花蓮縣三民國中舉重隊成軍20多年，是國內重要舉重比賽常勝軍，近日參加110年度中等學校暨全國青年盃健力錦標賽，囊括29金、11銀、7銅成績，還打破3項全國紀錄，更獲得國男、國女雙料團體總錦標第一名及精神總錦標。
校長林國源表示，舉重隊這次摘下29金丶11銀丶7銅，還有8個第四名丶5個第五名丶1個第六名丶3個第七名丶3個第八名，成績相當亮眼；其中表現最佳的是柯冠廷，一個人包辦國男組120公斤級4面金牌，還以蹲舉245公斤、臥舉130公斤、總和580公斤，3破全國國男組紀錄，其中臥舉比舊紀錄一口氣多了25公斤，總和更多出65公斤。
花蓮下月將舉辦全國中等學校運動會，柯冠廷也是地主隊重點奪牌選手，更被選為宣傳影片運動員之一。他表示，教練詹依燃經常叮嚀「成功靠的不是奇蹟，而是累積」，經過紮實訓練，將汗水化成金牌榮耀時，一點都不覺得辛苦。
其他金牌選手還包括國男53公斤級洪俊熙、 74公斤級余濰銘、93公斤級馮佳樂、66公斤級施厚齊，國女57公斤級黃歆潁、63公斤級余沛穎 、52公斤級谷冬樂、47公斤級江靜怡等。
對子弟兵傑出表現，教練詹依燃感謝一路支持三民國中舉重隊的善心人士，也期許選手們能在全中運再創佳績，將金牌留在花蓮。
校方表示，舉重是台灣少數能在亞奧運奪牌的運動項目，訓練過程除了發展選手肌肉力量，也可培養品格。學校體育班將於5月初辦甄試，招生項目有舉重、射箭和棒球，歡迎對體育有興趣的應屆國小畢業生參加。
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