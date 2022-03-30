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清明連假配合台鐵 鼎東客運增開班次往返玉里、成功

中央社 / 花蓮縣30日電

清明連假將到，服務花東居民返鄉需求，鼎東客運往返縱谷玉里鎮到海線成功鎮的「8181」路線配合台鐵增開班次，民眾可透過iBus公路客運即時動態資訊網查詢，或下載手機APP查詢。

交通部公路總局台東監理站今天發布訊息表示，為服務花東地區居民返鄉需求，自4月2日起至5日止共4天，鼎東客運「8181」玉里-寧埔-成功線配合台鐵的車次而增開班次，分別為4月1日晚間6時30分、4日晚間11時50分成功往玉里班次；4月2日下午3時40分、5日中午12時30分玉里往成功班次，方便民眾轉乘。

台東監理站表示，民眾可透過iBus公路客運即時動態資訊網查詢即時動態，或下載手機APP程式查詢，掌握正確班車資訊及車輛即時動態。

目前正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫期間，已要求客運業者加強辦理場站、車輛消毒與量測體溫等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸；同時也呼籲民眾配合於進入客運場站、乘車期間應確實佩戴口罩，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速戴上口罩。

口罩 監理站 台鐵

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