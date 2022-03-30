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「宜蘭兒童周」推六重好禮 蘭陽學子歡樂過節
兒童節即將到來，宜蘭縣政府推出「宜蘭兒童周」，提供縣內國中小學校溫馨勁好的六重好禮，包含各校專屬兒童禮、特色同樂會、延長大下課、兒童特餐、繪畫比賽，以及各式場館優惠。宜蘭縣長林姿妙今天宣布，系列活動4月1日開跑，將一路延續至5月2日，祝福所有孩子有個快樂充實的兒童節。
宜蘭兒童周的六重好禮中，「第1勁好禮-專屬兒童禮」由每間學校挑出其特色禮品送給孩子，「第2勁趣味-宜蘭童樂會」是讓各校規劃園遊會或同樂會等不同型式的慶祝活動，「第3勁好玩-歡樂再延長」透過延長大下課時間或上下課對調等方式，讓孩子盡情暢玩。
「第4勁好呷-兒童節特餐」是由各校在4月挑選1日，安排菜色豐富、營養均衡的兒童節特餐，「第5勁禮」延續去年頗受好評的「宜蘭兒童夢工場繪畫比賽」，並整合縣內各觀光工廠、休閒農場、博物館等，推出「第6勁禮」的兒童節系列優惠活動。縣府教育處表示，不只國小學童，也特別挑選積木好禮送給幼兒園的孩子。
縣長林姿妙表示，孩子代表了希望，也是國家未來主人翁，縣府會繼續努力，讓每個宜蘭孩子能受到最好照顧，使家長在生育、養育，以及教育等層面獲得最大支持與幫助。她祝福孩子平安健康長大，期盼六重好禮讓大家度過一個驚喜又歡樂的兒童節。
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