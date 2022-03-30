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學生疑打球染疫 基隆市籃球場暫停開放3天

中央社 / 基隆30日電

基隆市南榮國中一名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案自述可能是友人的朋友是二信中學染疫學生，因為一起打球而感染，市長林右昌宣布基隆市籃球場暫停開放3天。

林右昌下午透過視訊表示，中央流行疫情指揮中心今天公布20例與基隆相關，與小吃店有關個案有10例，其中有3例是之前確診者的家人，4例是工作人員，1例小吃店工作者的友人，消費者則有2例。

此外，昨天有2例房仲業者染疫，今天增加3例房仲，市府今天也要求基隆市所有房仲從業人員今天要到篩檢站採檢。

林右昌說，南榮國中則有1名學生確診，學校今天預防性停課，這名學生28日到校時，校門口設有篩檢儀器檢測出發燒，並未進入校園，29日採檢確診後收治，學校也展相關防疫措施，目前南榮國中有3個班級共25名學生居家隔離。

另外，醫護團隊昨天進駐校園協助PCR核酸檢測，採檢160名師生結果全是陰性，確診學生家人共13人篩檢也是陰性，市府比照二信中學和國立台灣海洋大學方式，發送快篩試劑給學生檢查，並要求回報快篩結果。

林右昌表示，據這名確診學生自述，友人的朋友是二信中學確診學生，可能因為一起打球而感染，不過市府仍要進一步釐清和確認，基隆市各籃球場即日起停止使用3天。

基隆 林右昌

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