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邊坡不穩 台8線中橫公路關原至洛韶下午5時預警封路

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
考量台8線中橫公路關原段邊坡不穩，公路單位今天傍晚起實施關原至洛韶間夜間預警性封路。圖／公路總局提供
考量台8線中橫公路關原段邊坡不穩，公路單位今天傍晚起實施關原至洛韶間夜間預警性封路。圖／公路總局提供

密集地震加上近來山區下雨，台8線中橫公路關原段日前發生山坡大規模土石坍方阻斷道路，公路單位雖努力搶通，並派員監看，但考量山區土石含水量仍高，夜間難掌握上邊坡狀況，今天傍晚5時將實施關原至洛韶間預警性封路，明天上午7時再視情況開放。

台8線中橫公路117.8公里處，也就是關原加油站往碧綠神木路段，27日下午3時許，邊坡發生大面積崩塌，大量土石覆蓋道路，更衝擊到路邊護欄，交通暫時中斷。花蓮新城警分局趕到現場管制通行，公路總局太魯閣工務段也派機具前往清除。

太魯閣工務段長陳麗華說，災害地點上方高陡邊坡土石鬆動，約10到15分鐘就有間歇落石，雖然當天就清除土石恢復通行，但該處持續有機具駐守，並派員在現場監看、管制，一旦發現土石坍落，即坍即清維持暢通；另也展開上邊坡危木移除作業，危木移除後，將以人工進行刷坡及邊坡保護工程。

考量災後山區土石含水量高，邊坡仍有向上抽坍潛勢，且入夜後視線欠佳，上邊坡狀況難以掌握，今天傍晚5時起，再度實施夜間預警性封路，台8線關原（114.6公里）至洛韶（151.7公里）禁止進入，31日上午7時將視現場狀況開放通行。

公路總局提醒，地震過後或豪大雨期間，山區道路容易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿進入。

考量台8線中橫公路關原段邊坡不穩，公路單位今天傍晚起實施關原至洛韶間夜間預警性封路。圖／公路總局提供
考量台8線中橫公路關原段邊坡不穩，公路單位今天傍晚起實施關原至洛韶間夜間預警性封路。圖／公路總局提供

中橫公路 太魯閣 地震

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