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天氣變化大花蓮南區稻熱病現蹤 縣府監測補助防治藥劑

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府農業處監測發現南區稻田已有零星稻熱病出現，提醒農友注意。圖／縣府提供
花蓮縣府農業處監測發現南區稻田已有零星稻熱病出現，提醒農友注意。圖／縣府提供

入春後天氣不穩定，花蓮玉里鎮水稻田出現零星稻熱病，縣府與玉溪農會今天到田間現勘，提醒農友注意，縣府也補助農友防治工作，即日起可到鄉鎮市公所購買稻熱病防治藥劑。

花蓮縣一、二期水稻耕種面積共1萬7870公頃，到上月底止，水稻有機驗證面積約1360公頃。縣府監測發現，近日白天氣溫漸增，但田間濕度也上升，玉里鎮一期稻作開始出現水稻稻熱病，農業處長陳淑雯今天偕同玉溪農會總幹事蔡宗翰，到田間勘查。

陳淑雯說，稻熱病在濕度高的時候最容易發病，尤其像近日氣候變化大，或在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田，更容易發生。目前南區部分水稻進入分蘗期，呼籲農友密切注意，若發現有稻熱病，可施藥防治，避免影響收成。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，今年全縣共11個鄉鎮市公所提出稻熱病防治計畫，縣府共補助126萬元，以每公頃300元計算，可防治水稻面積達4200公頃。

他表示，即起可到鄉鎮市公所購買稻熱病防治藥劑，建議慣行田區可使用三賽唑，有機田區可使用中性化亞磷酸預防；而稻苗葉片出現病斑時，慣行田區則可選用亞賜圃、護粒松等防治。此外，注意氮肥用量、及時施藥防治並搭配灌排水，都可避免病害發生。

花蓮縣府農業處監測發現南區稻田已有零星稻熱病出現，提醒農友注意。圖／縣府提供
花蓮縣府農業處監測發現南區稻田已有零星稻熱病出現，提醒農友注意。圖／縣府提供
花蓮縣府農業處長陳淑雯（右2）、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰（中）等人，勘查水稻稻熱病情況。圖／縣府提供
花蓮縣府農業處長陳淑雯（右2）、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰（中）等人，勘查水稻稻熱病情況。圖／縣府提供

稻熱病 花蓮 農會

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