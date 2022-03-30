玩美角落新亮點 宜蘭市力行國小巨幅彩繪牆成暖心地景
宜蘭縣政府與國際青年商會合作彩繪美化社區，今天在力行國小的入口處牆面，完成10公尺寬巨幅彩繪，彩繪設計中的「羽毛」象徵守護、「蝴蝶」代表精彩綻放，傳遞校園中的希望和愛，成為最美麗及暖心的拍照打卡地景。
國際青年商會位於宜蘭縣5個分會長期與縣府保持密切合作，推動許多關懷社區公益活動，這次「329玩美角落」活動起源，是蘇澳港分會110年間與宜蘭縣街頭藝術協會共同合辦發起，因成效良好，今年擴大為全國性活動，把彩繪亮點散布到各地
宜蘭縣街頭藝術協會人員先前已經完成大部分彩繪，今天由縣長林姿妙與青商夥伴、校方及社區民眾完成最後創作，左右兩面牆各完成寬度10公尺、高度2公尺的噴漆彩繪。
縣長林姿妙表示，青年朋友不僅是社會支柱、更是帶領社會進步的力量，這次「329玩美角落」是透過尋覓隱藏在社區待改善的角落，除了改造及美化解決社區問題，讓地方特色被看到外，更進一步融入青年創意，讓大家看見青年的社會影響力。
街頭藝術協會理事長王捷民表示，塗鴉不僅是街頭文化的一種表現，同時也是藝術美學，街頭藝術協會與青商會宜蘭各分會合作在各個社區、校園進行彩繪美化，讓藝術教育生活化；以力行國小為例，彩繪設計中的「羽毛」象徵守護、「蝴蝶」代表精彩綻放，展現校園中傳遞「希望」和「愛」的意義。
國際青年商會宜蘭分會長陳柏豪感謝宜蘭縣街頭藝術協會共同合作，更感謝校方熱情響應，讓玩美角落能進入校園、以彩繪美學感染學童。
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