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玩美角落新亮點 宜蘭市力行國小巨幅彩繪牆成暖心地景

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落，今天完成最後的彩繪並揭幕。記者戴永華／攝影
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落，今天完成最後的彩繪並揭幕。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府與國際青年商會合作彩繪美化社區，今天在力行國小的入口處牆面，完成10公尺寬巨幅彩繪，彩繪設計中的「羽毛」象徵守護、「蝴蝶」代表精彩綻放，傳遞校園中的希望和愛，成為最美麗及暖心的拍照打卡地景。

國際青年商會位於宜蘭縣5個分會長期與縣府保持密切合作，推動許多關懷社區公益活動，這次「329玩美角落」活動起源，是蘇澳港分會110年間與宜蘭縣街頭藝術協會共同合辦發起，因成效良好，今年擴大為全國性活動，把彩繪亮點散布到各地

宜蘭縣街頭藝術協會人員先前已經完成大部分彩繪，今天由縣長林姿妙與青商夥伴、校方及社區民眾完成最後創作，左右兩面牆各完成寬度10公尺、高度2公尺的噴漆彩繪。

縣長林姿妙表示，青年朋友不僅是社會支柱、更是帶領社會進步的力量，這次「329玩美角落」是透過尋覓隱藏在社區待改善的角落，除了改造及美化解決社區問題，讓地方特色被看到外，更進一步融入青年創意，讓大家看見青年的社會影響力。

街頭藝術協會理事長王捷民表示，塗鴉不僅是街頭文化的一種表現，同時也是藝術美學，街頭藝術協會與青商會宜蘭各分會合作在各個社區、校園進行彩繪美化，讓藝術教育生活化；以力行國小為例，彩繪設計中的「羽毛」象徵守護、「蝴蝶」代表精彩綻放，展現校園中傳遞「希望」和「愛」的意義。

國際青年商會宜蘭分會長陳柏豪感謝宜蘭縣街頭藝術協會共同合作，更感謝校方熱情響應，讓玩美角落能進入校園、以彩繪美學感染學童。

國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落，巨幅彩會成為校園的亮眼地景。記者戴永華／攝影
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落，巨幅彩會成為校園的亮眼地景。記者戴永華／攝影
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落彩繪，設計出美麗的「蝴蝶」牆面。圖／縣府提供
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落彩繪，設計出美麗的「蝴蝶」牆面。圖／縣府提供
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落，巨幅彩會成為校園的亮眼地景。記者戴永華／攝影
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落，巨幅彩會成為校園的亮眼地景。記者戴永華／攝影
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落彩繪，設計出美麗的「羽毛」牆面。圖／縣府提供
國際青商會宜蘭分會與街頭藝術協會在力行國小創造出玩美角落彩繪，設計出美麗的「羽毛」牆面。圖／縣府提供

宜蘭 青年 林姿妙

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