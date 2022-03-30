快訊

陳時中報錯中和公寓群聚門牌號碼 衛福部向民眾致歉

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:15記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市府與陽明送國小及幼兒園小朋友 2萬5千個特色餐袋

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
兒童節基隆限定專屬禮物。圖／基隆市政府提供
兒童節基隆限定專屬禮物。圖／基隆市政府提供

基隆市府與陽明海運兒童節合作，今年聯手打造2萬5千分外觀精美且實用的特製餐袋做為兒童節禮物，預計4月陸續配送至所有國小及幼兒園的小朋友，除了實用環保外，外觀有基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，凸顯基隆雨港風情。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，今年的好禮設計別出心裁，精美的外觀刻劃了基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，除了凸顯出「雨都」獨特的「港」覺外，更象徵著市府多年來與陽明海運共同攜手，為基隆的孩子在地教育的推動的努力。

基隆童話藝術節系列活動將登場，因應疫情變化，市府將做好周全的防疫準備，活動期間完善落實基本防疫措施，更強化活動場域與遊具清消。即日起前進指定的基隆在地特色店家展開「漁雨歷險記」，掃描專屬的 QR code 蒐集滿5滴雨滴能量，即可獲得限量2000分的「彩虹雨滴勳章」。

另於4月2日至5日連假期間前往海洋廣場限定登場的「山海冒險島」，完成任務就有機會獲得每日限量1000分的專屬海子的「海子王勳章」。

文化局與誠品書店合作，自4月1日起，在基隆要塞司令官邸、基隆要塞司令部校官眷舍，共同推出適合闔家大小一同前來遊逛的「時光繪本書屋」，以世界各國的經典繪本為主題選書，搭配主題性的特色書店介紹與繪本策展，並推出親子互動遊戲與共讀講座。活動詳情請參見官方網站（https://www.klcgart.com.tw/）。

文化局與誠品合作推出的時光繪本書屋。圖／基隆市政府提供
文化局與誠品合作推出的時光繪本書屋。圖／基隆市政府提供
街頭藝人泡泡秀。圖／基隆市政府提供
街頭藝人泡泡秀。圖／基隆市政府提供

基隆 兒童節 幼兒園

延伸閱讀

前鎮化工廠群聚增1例 基隆個案曾搭高鐵到高雄

台南兒童節玩什麼？黃偉哲化身登機客「偽出國」

基隆及台北校園接連淪陷...侯友宜曝新北校園最新狀況

基隆警群聚擴大 陳宗彥：治安不容空窗 警力完整銜接

相關新聞

田寮河12生肖橋又被惡整 月初狗戴帽 月底虎咬「劍」

基隆市田寮河富狗橋頭的狗雕像，本月初被人罩上反光錐，像是戴雨帽，讓人看了不覺莞爾。無獨有偶，福虎橋的老虎雕像口中，也被人...

基市府與陽明送國小及幼兒園小朋友 2萬5千個特色餐袋

基隆市府與陽明海運兒童節合作，今年聯手打造2萬5千分外觀精美且實用的特製餐袋做為兒童節禮物，預計4月陸續配送至所有國小及...

「2022愛台東夢想資助計畫」 8位得主獲40萬元資助

台東第八屆「2022愛台東夢想資助計畫」得獎名單今公布，最終決選8得獎者。計畫推動者立委劉櫂豪說，「夢想資助計畫將一年比...

花蓮4月賞桐小旅行 音樂會連8場

花蓮縣政府因應桐花季來臨，下月每個周末邀請多名金曲歌手，在南埔公園舉辦不插電音樂季，不僅耳朵聆聽美妙歌聲，還能欣賞限定的...

綠博水道秘境 美如紐西蘭螢火蟲洞

2022宜蘭綠色博覽會上周在冬山河生態綠舟登場，不只12個永續環境教育主題展館、精采的藝術表演，還有個「藍河蟲洞水簾光影...

台東縣成功鎮玉水橋聚會所 遭批像二手貨

原民會核定550萬元經費補助台東縣成功鎮興建「玉水橋部落多功能聚會所」，前天辦理落成啟用，民眾發現鋼骨結構的聚會所早已鏽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。