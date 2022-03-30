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基市府與陽明送國小及幼兒園小朋友 2萬5千個特色餐袋
基隆市府與陽明海運兒童節合作，今年聯手打造2萬5千分外觀精美且實用的特製餐袋做為兒童節禮物，預計4月陸續配送至所有國小及幼兒園的小朋友，除了實用環保外，外觀有基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，凸顯基隆雨港風情。
陽明海運董事長鄭貞茂表示，今年的好禮設計別出心裁，精美的外觀刻劃了基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，除了凸顯出「雨都」獨特的「港」覺外，更象徵著市府多年來與陽明海運共同攜手，為基隆的孩子在地教育的推動的努力。
基隆童話藝術節系列活動將登場，因應疫情變化，市府將做好周全的防疫準備，活動期間完善落實基本防疫措施，更強化活動場域與遊具清消。即日起前進指定的基隆在地特色店家展開「漁雨歷險記」，掃描專屬的 QR code 蒐集滿5滴雨滴能量，即可獲得限量2000分的「彩虹雨滴勳章」。
另於4月2日至5日連假期間前往海洋廣場限定登場的「山海冒險島」，完成任務就有機會獲得每日限量1000分的專屬海子的「海子王勳章」。
文化局與誠品書店合作，自4月1日起，在基隆要塞司令官邸、基隆要塞司令部校官眷舍，共同推出適合闔家大小一同前來遊逛的「時光繪本書屋」，以世界各國的經典繪本為主題選書，搭配主題性的特色書店介紹與繪本策展，並推出親子互動遊戲與共讀講座。活動詳情請參見官方網站（https://www.klcgart.com.tw/）。
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