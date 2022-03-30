基市府與陽明送國小及幼兒園小朋友 2萬5千個特色餐袋

基隆市府與陽明海運兒童節合作，今年聯手打造2萬5千分外觀精美且實用的特製餐袋做為兒童節禮物，預計4月陸續配送至所有國小及幼兒園的小朋友，除了實用環保外，外觀有基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，凸顯基隆雨港風情。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，今年的好禮設計別出心裁，精美的外觀刻劃了基隆山、雨、海的特色風情，以及象徵陽明海運的貨櫃輪，除了凸顯出「雨都」獨特的「港」覺外，更象徵著市府多年來與陽明海運共同攜手，為基隆的孩子在地教育的推動的努力。

基隆童話藝術節系列活動將登場，因應疫情變化，市府將做好周全的防疫準備，活動期間完善落實基本防疫措施，更強化活動場域與遊具清消。即日起前進指定的基隆在地特色店家展開「漁雨歷險記」，掃描專屬的 QR code 蒐集滿5滴雨滴能量，即可獲得限量2000分的「彩虹雨滴勳章」。

另於4月2日至5日連假期間前往海洋廣場限定登場的「山海冒險島」，完成任務就有機會獲得每日限量1000分的專屬海子的「海子王勳章」。