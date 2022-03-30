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田寮河12生肖橋又被惡整 月初狗戴帽 月底虎咬「劍」
基隆市田寮河富狗橋頭的狗雕像，本月初被人罩上反光錐，像是戴雨帽，讓人看了不覺莞爾。無獨有偶，福虎橋的老虎雕像口中，也被人刻意放進寶特瓶，有人形象像是風水辟邪鎮物「虎咬劍」。警方接獲通報，已派員取走寶特瓶，回復原樣。
基隆市田寮河原有10座橋梁，後來增建2座，並以生肖命名，分別為財鼠橋（原東明橋）、旺牛橋（新增橋）、福虎橋（原尚勇橋）、玉兔橋（新增橋）、祥龍橋（原崇仁橋）、銀蛇橋（原尚智橋）、寶馬橋（原達德橋）、吉羊橋（原平等橋）、美猴橋（原達道橋）、金雞橋（原自由橋）、富狗橋（原博愛橋）、喜豬橋（原中正橋）。
今年2月初基隆陰雨綿綿，有人發現富狗橋頭的狗雕像，頭上多了個反光錐，像是聖誕帽，也像是戴雨帽，對照民眾撐傘來來往往，為街景增添樂趣。市府工務處表示，雖無傷大雅，但非常態，因此派人取下反光錐。
今天上午8點多有人經過福虎橋時，發現老虎雕像的口中，竟被人塞進寶特瓶，猶如「虎咬劍」。
基市警二分局得知訊息派人前往查看後，將寶特瓶取下，並調閱監視器，看看究竟是誰在惡作劇。
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