台東電子音樂季如期舉行 打滿2劑疫苗才能入場

台東這波COVID-19本土疫情累計10例，遶境、公務員運動會等戶外流動性活動取消；但4月2日起一連2天的「不夜山海電子音樂季」如期舉行，需打滿2劑疫苗才可入場。

台東連續幾天傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，累計至今天上午已有10例，尚有民眾在居家隔離和匡列檢疫中。

台東縣政府昨天宣布，為避免疫情擴散，4月9日公務人員運動會取消、4月5日前全縣禁止遶境活動，鹿野鄉公所也宣布4月2日及16日油桐花季系列活動取消。

不過，昨天台東縣長饒慶鈴在防疫記者會上表示，4月2日起一連2天的「不夜山海電子音樂季」活動如期舉行。饒慶鈴當時表示，「不夜山海電子音樂季」等定點式活動依中央規定辦理，如活動達500人以上，須向縣政府提報防疫計畫，經核准後辦理，同時並會視疫情狀況滾動修正。

饒慶鈴強調，台灣目前各項活動都以中央流行疫情指揮中心準則為依歸，指揮官陳時中也說過感覺最近疫情跟病毒有類流感化趨勢，很多染疫民眾是沒有症狀，甚至都已打完2劑以上疫苗，縣府希望多元活動在遵守防疫規範中進行。

台東縣政府文化處長顏志光今天接受中央社記者電話訪問表示，「不夜山海電子音樂季」防疫計畫已提出核定，依防疫規定戴口罩、量體溫、手部消毒及實聯制登記，會場設置3個進出口處控管人員，入場須出示施打2劑疫苗證明，未施打2劑者禁入場，全程禁止飲食，現場會派員巡視勸導。