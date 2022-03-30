「夜探三仙台」賞星空 認識東海岸地質生態

台東三仙台遊憩區內有特殊地質景觀、豐富多樣動植物生態、美麗無光害星空及浪漫礫石灘，為讓遊客欣賞與白天不同景色，東管處籌備3年推出「夜探三仙台」環教課程活動。

位於台東成功鎮東北方的三仙台，是由離岸小島和珊瑚礁海岸構成，早期為阿美族人養羊的地方，因此三仙台又稱做Pisiran（比西里岸）。因島上奇石分布，其中有三塊巨大的岩石，民間傳說八仙中的呂洞賓、李鐵拐、何仙姑曾登臨此島，因而得名。

根據觀光局東部海岸風景區管理處的資訊，三仙台上有奇石分布，植物生態豐富，有水芫花、安旱草、毛苦參、濱龍吐珠、蘭嶼小鞘蕊花、蘭嶼木蘭、白水木、台灣海棗等稀有且珍貴的濱海植物。

海域則有珊瑚礁群和熱帶魚群，是東海岸最美的海景之一，已被列為自然保護區。此外，三仙台也是海洋性鳥類最佳的棲息場所，礫岩之間有岩鷺、東方環頸行鳥、黃足鷸出沒，夏天常見燕鷗類。

東管處表示，訂今年為「夜探三仙台」活動元年，活動全程免收費，規劃2條路線，分別為過八拱橋登上三仙台島的「挑戰路線」和不過三仙台島的「愜意路線」，均安排專業環教老師帶領解說。

活動期間為4月1日至10月31日每週五、六，活動時間約1至2小時，即日起受理報名；為方便遊客行程規劃安排，活動前15天可預約報名，受理報名期限為活動3天前晚間12時止，不接受現場報名。

2條路線皆為6人成團，每團10人為限，每日出團以3團（30人）為上限。遊客可根據個人體力，選擇不同路線參加，歡迎民眾相約體驗夜晚的三仙台之美。