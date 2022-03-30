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花蓮稽查校園營養午餐衛生 抽驗21件均合規定

中央社 / 花蓮縣30日電

維護校園食品衛生安全，花蓮縣衛生局加強稽查全縣國中小學11間自設廚房及5間團膳業者，抽驗21件營養午餐食品及生鮮豬肉，均符合規定，廚房衛生部分缺失也輔導改善。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，日前稽查全縣國中、小學11間自設廚房及5間承作營養午餐團膳業者，抽驗21件營養午餐食品及生鮮豬肉，檢驗金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌等微生物及乙型受體素（瘦肉精）等動物用藥檢驗153項次，結果均符合規定。

廚房衛生部分缺失有地面積水、器具設備不潔、紗門紗窗破損、抽油煙機積垢、冷凍結霜、分裝食材未標示品名及效期等，均已輔導改善完成。

衛生局長朱家祥表示，因應美國豬肉及日本食品進口，今年上下學期皆會加強辦理縣內各國中小營養午餐稽查及抽驗，此次查核著重日本食品標示、豬肉標示及抽驗、各種食材來源、檢驗證明、儲存及食品添加物的使用情況，並針對廚房作業環境嚴格查核。

朱家祥指出，重視學校營養午餐的安全與品質，將持續進行稽查輔導，任何食品若違反食品良好衛生規範（GHP）準則者，經命其限期改正而未改正者，將處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，決不寬貸。

廚房環境濕熱，微生物孳生速率快，學校及團膳業者應落實食材先進先出、注意食材保存溫度及避免生熟食交叉污染，以避免發生食品中毒，共同維護學校餐飲衛生及學生健康。

衛生局 營養午餐 抽驗

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