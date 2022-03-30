太魯閣號事故將滿週年 花蓮深夜演練列車出軌救援

台鐵太魯閣號事故將滿週年，花蓮縣消防局昨天深夜舉辦鐵路事故災害防救演練，模擬列車出軌，大量傷亡救援狀況，加強員警防災意識及提升應變能力。

2021年4月2日清明連假首日，台鐵408車次太魯閣號行經北迴線和仁段大清水隧道，撞上不明原因滑落鐵軌的工程車，導致列車出軌，列車車頭撞擊隧道口東側邊壁，多節車廂變形嚴重，造成49死亡、200多人輕重傷，是近10年最嚴重鐵路事故。

太魯閣號事故將滿週年，加上花東近日地震頻繁，花蓮縣政府29日晚間23時30分於台鐵林榮新光車站、溪口隧道舉辦災害防救演練，邀請國內著名防災專家銘傳大學教授王价巨、參與0402救災的花蓮縣災害防救專家諮詢委員顏勝裕等人進駐指導。

花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，演練模擬發生芮氏規模7.5強烈地震，造成1列南下自強號列車，行經壽豐、鳳林交界溪口隧道列車第1至3節車廂出軌、傾斜，火車上搭載乘客人數未知、傷亡狀況不明，初步預估輕重傷人數應達20人以上。

花蓮縣消防局展開隧道救援工作及大量傷患處置、鐵路警察局花蓮分局專案一級開設，協助救援同時，進行事故現場測繪、蒐證、跡證採集與調查等作業；縣府各局處則偕同鐵路局進行旅客關懷與接駁運輸。

縣府指出，動用數具重達80公斤的假人、多個沙包及行李背包，提供民政處與警察局進行遺體殯葬及辨識、遺失物招領等工作，演練至今天凌晨1時30分結束。

縣長徐榛蔚指出，長達近230公里的北迴線與花東線鐵路，在花蓮境內就有8座隧道，其中包含溪口及光復2座河底隧道，透過無腳本事故救援演練，讓縣府各局處與鐵路局防災伙伴熟悉彼此應變機制，建立救援合作默契。

縣府指出，這次災害防救演習，除了陸上（鐵路）交通事故應變動員演練，也進行空難、土石流及防汛演練。