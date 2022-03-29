國民黨基隆議員黨內初選青年沒加權 參選人擬絕食抗議

基隆市議員選舉國民黨、民進黨各有2個選區要辦黨內初選，國民黨是仁愛區、安樂區，民進黨則是七堵區、安樂區。安樂區的國民黨新人黃紀棠不滿黨內提名沒有「青年加權」，今天青年節開始苦行，表明若是訴求得不到正面回應，將不排除4月1日到市黨部絕食抗議。

黃紀棠指出，329青年節，青年烈士殉葬黃花崗，是建國革命史上輝煌壯烈的戰役。青年勇敢站在最前線，為理想奮不顧身，為國家附湯蹈火，國民黨曾經因為青年而有輝煌的戰果，然而現在的國民黨還存有多少理念，還有多少人記得青年的價值？

他說，前陣子黨中央高調展現改革成果，頒訂青年加權辦法，甚至標榜符合某些條件者最高可以加權100%，以為此舉是為青年開啟一扇友善的大門，黨一改過往的迂腐與守舊，而願意接納年輕人，願意用新的方式傾聽新的聲音，改革之路出現一線曙光。

他表示，但加權辦法卻因為地方勢力反對程度的不同，而在全國各縣市出現不同的執行方式，一黨多制的荒謬景象在各地上演，黨中央頒布的辦法名存實亡，黨的制度更顯得不倫不類。基隆市黨部對於青年的保障程度有多少嗎？答案是0，不用懷疑，就是什麼都沒有。黨中央有青年加權，基隆0；台北市有戰功條款，基隆0。別人有的，基隆完全沒有。

他認為，國民黨的青年已經蹲了好幾年，從一開始的基層幕僚到最後也只是資深的基層幕僚，他們要的只是機會，現在黨卻連機會都不給，實在令人痛心。

黨部將在3月31日召開市委會，黃紀棠希望面對現在不公平的提名機制，黨部能針能對青年相關提名作業做出回應。針對有意參選的青年同志，進行初選加權保障，落實齊頭式平等。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝回應說，中央黨部對青年加權有規定，目前是六都才有，市黨部依照遊戲規則進行，年輕化很重要，但還要是照規矩走，「沒有規矩就不能成方圓」，一切依黨中央的指示來辦理黨內初選。