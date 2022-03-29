王國材點名非首長主持 宜蘭縣今道安會報「是她」

交通部昨日召開道安說明會，部長王國材點名宜蘭等4縣市，道安會議並非首長主持，因此要求重視，若無將親自致電這些縣市長。宜蘭縣政府交通處今天澄清，前年召開11次道安會報，縣長主持7次，去年疫情關係9次會議中，縣長也主持6次，若與公務不衝突，縣長均會親自主持。

交通部長王國材昨天點名，新竹市、嘉義縣、宜蘭縣和台東縣非首長主持。宜蘭縣府交通處長王明輝表示，縣長與縣府團隊重視宜蘭道安問題，宜蘭縣2020年召開11次道安會報，縣長親自主持7次，去年疫情關係，9次道安會報，縣長也主持6次；今年迄今3次道安會報，1月縣長親自主持，2月因故沒主持，今天第3次也是親自主持。

根據宜蘭縣政府警察局統計，去年車禍死亡人數101人，較前年同期增加23人。王明輝說，宜蘭交通面對幾個課題，機車使用率高、老年人口多，加上鄉間小路多，且下雨超過200天，使得用路人行駛道路時，會面對較大風險。

王明輝補充說明，除了縣長大部分親自主持道安會報，會議也邀請學者，針對相關道安作為提供建言，尤其每一次肇事或死亡事故的案件，會反覆檢討並提因應對策。另外，縣府會系統性地就縣內相關易肇事路段或路口進行改善工程。

王明輝提到，宜蘭縣政府連續在2019年、2020年，在交通部針對交通秩序跟安全考評均獲交通安全組第一名，2021年目前也在進行考評中。縣府特別重視交通問題，將持續精進相關作為，以提供用路人良好的交通安全與使用環境。