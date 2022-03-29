和星艦、謀星艦海上馳騁守護海疆數十年今退役

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊所屬和星艦及謀星艦，在海上馳騁、守護海疆數十餘年，今天於基隆港西二碼頭正式光榮退役，不僅是海上救援的尖兵、打擊越界非法漁船的利器，更是漁民們的好朋友，出席貴賓以白色油漆將艦名及艦號移除，正式卸下雙艦海疆巡弋的重責大任。

典禮由海洋委員會海巡署署長周美伍主持，海巡署艦隊分署長廖德成及基隆關務長楊崇悟等貴賓及歷任艦艇同仁及眷屬共同見證。

和星艦為中國造船廠（台船前身）所建，謀星艦為荷蘭威爾頓．費吉諾船廠建造，原均隸屬於財政部關稅總局基隆關，負責北部海域巡緝任務；民國89年海巡署成立時，雙艦隨同移撥至海巡署海洋巡防總局執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等任務。

和星艦服役戰功赫赫，其中有兩件最受社會矚目，95年6月12蘇澳籍漁船「興○號」發生海上喋血案，「興」船在日本硫磺島海域發出EPIRB求救訊號，船主透過衛星電話與其通聯均未獲回應，和星艦立即前往救援，經過攻堅逮捕2名涉嫌殺害船長之中國籍船員，成功平安救出輪機長，並將船長遺體帶返回台。

另一件為106年11月22日英國籍帆船「翟○號」搜救案，該船於富貴角海域絞網失去動力，由於海象惡劣，拖船無法前往救援，國搜中心救援直升機抵達現場亦因桅杆過高而無法執行吊掛。和星艦不畏10級陣風、浪高4至5米的海象下，施放小艇接駁，成功救助「翟」船5名船員至艦上，當船返抵基隆港，船員有驚無險，相擁而泣。

海難救助方面，謀星艦亦是乘風破浪聞聲救苦，完成各項艱鉅任務，其中引發社會關注的有91年5月25日華航CI-611班機於澎湖目斗嶼北方發生嚴重空難，機上乘客及機組人員共計225人不幸罹難，當時在附近巡弋的謀星艦，接獲消息後便十萬火急地趕赴現場，加入搜救行列，不畏艱辛展開為期十餘天的聯合搜尋。