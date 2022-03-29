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花蓮桐花樹下音樂季 下月浪漫登場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府因應桐花季來臨，下月每個周末邀請多名金曲歌手，在南埔公園舉辦不插電音樂季，還能欣賞限定的桐花「四月雪」。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府因應桐花季來臨，下月每個周末邀請多名金曲歌手，在南埔公園舉辦不插電音樂季，還能欣賞限定的桐花「四月雪」。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府因應桐花季來臨，下月每個周末邀請多名金曲歌手，在南埔公園舉辦不插電音樂季，不僅耳朵聆聽美妙歌聲，還能欣賞限定的桐花「四月雪」；更推出8梯次的「桐花小旅行」，邀請遊客探索客庄文化。

「花蓮2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」啟動記者會，今天在花蓮縣府大禮堂舉行，預告8場音樂季活動，將於4月間的每周六、日下午3點至5點，在花蓮縣客家文化會館演藝堂外南埔公園熱鬧登場。

縣府客家事務處長彭偉族表示，花蓮賞桐花地點分布很廣，主要是花蓮市國福里旁的河堤、美崙山公園，吉安鄉南埔公園、林務局南華工作站、中園步道及楓林步道，再往南走有鳳林鎮中正公園、瑞穗鄉瑞美公園及卓溪鄉瓦拉米步道都能看見桐花，因縣境狹長，橫跨熱帶與亞熱帶，民眾一直到4月底都能欣賞縱谷的桐花。

彭偉族說，今年桐花季活動在客委會指導下，以創新方式，在桐花樹下舉辦不插電的音樂會，同時透過8梯次的小旅行，走訪客家伯公廟、文化展覽、桐花步道及體驗客家擂茶等，民眾除能欣賞縱谷桐花，也能體驗花蓮客家文化與鄉土人情，即起網路報名。

今天縣長徐榛蔚在記者會上，先用不太流暢的客語向大家問好，並提到縣府推動各族群文化不遺餘力，透過不同的活動，讓民眾體驗各族群的生活亮點，相信今年的桐花季，客家處將別開生面，帶來更有亮點的活動。

客家處表示，音樂會利用整月4個周末，呈現4種主題，邀請金曲歌手羅文裕、劉榮昌、徐哲緯、徐世慧等客家歌手在桐花樹下演唱，現場還有小農市集，只要消費達一定次數，即能參加抽獎活動，將多項萬元大禮帶回家。

「花蓮2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」啟動記者會，今天在花蓮縣府大禮堂舉行，預告8場音樂季活動，邀請民眾參與。記者王思慧／攝影
「花蓮2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」啟動記者會，今天在花蓮縣府大禮堂舉行，預告8場音樂季活動，邀請民眾參與。記者王思慧／攝影

桐花 花蓮 音樂會

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