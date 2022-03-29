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扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會保育 今放流嘉鱲魚苗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供

國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫，今舉辦「淨灘及原生種魚苗放流計畫」捐贈儀式，共捐贈28萬元，提供基隆市天行者慈善協會專款使用，將投入海洋保育、搶救鯨豚及生態環境使用，今天放流嘉鱲魚苗2000隻魚苗，讓更多人了解海洋環境的重要性。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬表示，感謝國際扶輪3490地區基隆九社聯合的社區服務計畫，讓協會綠光計畫的海洋保育能有專款使用，協會長期以關注海洋生態保育活動，搶救鯨豚多次，去年底日本火山浮石的關係，嚴重影響漁船作業及生態環境，協會投入資源，研發水下真空吸引火山浮石機器人，順利幫助漁港清除火山浮石，讓漁民及海洋生態獲得有效的改善。

總監黃文龍說，很認同基隆永昌扶輪社和天行者慈善協會投入海洋保育，今天實際參與魚苗放流活動計劃，更能感受生命的強大與美好，扶輪精神不只是幫助社會，更要關注生態環境。

立委蔡適應表示，天行者慈善協會針對藻礁復育及生態保育相當用心，甚至邀請專業團隊進行研究調查，一個進步的海洋城市絕對要重視生態保護與環境教育，也期許協會能持續為永續海洋共同盡份心力。

副理事長項彥豪說，自己是擔任天行者綠光計劃的召集人，投入海洋保育事務超過20年，每每在沿海發生鯨豚擱淺時，各地區動保單位都會來電請求協助，他與團隊成員已經順利搶救不少鯨豚。今天放流嘉鱲魚苗2000隻魚苗，希望藉由放流活動的過程中，讓更多人了解海洋環境的重要性。

扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
扶輪社捐28萬元給天行者慈善協會投入保育，今放流嘉鱲魚苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供

基隆 鯨豚 生態保育

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