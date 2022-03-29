影／太魯閣號助理司機員江沛峰入忠烈祠 家屬掉下眼淚

新北市忠烈祠今日上午舉行春祭典禮暨烈士江沛峰（太魯閣號助理司機員）入祀典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，新北市議會、各機關、軍方等代表及烈、義士家屬約300人一同向烈、義士表達最深敬意，侯友宜也向烈士遺族表達慰問，場面莊嚴隆重。

春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團莊嚴樂聲，傳達眾人對烈、義士的思念，侯友宜向烈、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並在宣讀祭文後鞠躬致意。典禮結束後，烈、義士家屬以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭逝者，侯友宜走向烈、義士家屬代表一一慰問，表達關懷與感念，有家屬更難過得掉下淚來，不斷啜泣，侯友宜也急忙安撫，希望緩和家屬情緒。

本次入祀忠烈祠的烈士江沛峰，原定去年秋祭入祀，考量當時疫情嚴峻，延至本次春祭典禮舉行。

烈士江沛峰，新北樹林人，任職交通部台鐵局台北機務段，去年4月2日在擔任408車次太魯閣號列車隨車機務職務時，於進入清水隧道北口前，在時速125公里下，撞擊到停在鐵軌上的肇事工程車，因而喪命。

當時太魯閣號與肇事工程車距離極近，僅剩6.9秒可做出反應，江沛峰面臨重大危機事故，在極短時間內同時緊急剎車並鳴笛示警，有效避免該事故擴大影響範圍，竭盡全力守護全列車乘客生命，因公殉職入祀新北市忠烈祠。

侯友宜表示，大家都非常感念英勇救人的司機員江沛峰，他犧牲了自己、降低車禍所引起的傷害，因公殉職，他們不但感念，更要把他的英雄事蹟放在忠烈祠給予表彰，他們除深表哀悼以外，也感念家屬這一路的相陪，讓江沛峰能順利的入祀忠烈祠，謝謝江沛峰的家屬在我們新北市所做的奉獻，市長與有榮焉。

民政局長柯慶忠表示，新北市忠烈祠目前共奉祀242位烈士，包括早期革命抗日犧牲的國軍及殉難人民，與近年因執行勤務不幸殉職的警、消、海巡人員。忠烈祠牌樓去年因彩雲颱風造成損壞，刻正進行整修工程，考量民眾安全，今日春祭後將暫停開放，工程預計在年中完成修復，提供民眾安全舒適的憑弔環境。