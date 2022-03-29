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台東疫情升溫 4/5前暫不開放陣頭、遶境

中央社 / 台東縣29日電

台東出現8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，台東縣政府今天宣布即日起至4月5日不開放陣頭、宗教遶境，同時納骨塔除入厝、移厝外，不開放入內祭拜。

台東縣政府民政處宗教禮俗科今天發布新聞稿表示，目前中央疫情指揮中心針對宗教活動的防疫規定「遶境、遊行或500人以上的宗教活動要提送防疫計畫並核可才可辦理」，但考量台東縣近期出現確診者，遶境活動人潮流動性高，參加人員及圍觀群眾不易做好實聯制等防疫措施，故暫時不開放遶境活動。

而定點式的宗教集會活動達500人以上仍須提報防疫計畫，並經核准後辦理。

另外，台東縣內各公私立納骨塔（堂）除入厝、移厝外不開放入內祭拜。

民政處強調，民間習俗與宗教信仰，縣府均應予尊重，但值此防疫優先之際，呼籲台東縣民做好防疫措施，配合施打疫苗，避免群聚，戴好口罩，才得讓疫情早日降溫，請在疫情尚未明朗前，共體時艱，攜手守護台東。

台東 遶境 疫情

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