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台東疑疫區民眾就醫遭拒 衛生局呼籲不應有獵巫心態

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣疫情緊張，卑南鄉初鹿村已有7人確診，但卻疑似傳出當地村民前往市區就醫遭拒情形。村民感覺被歧視。台東縣衛生局表示，依規定醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人就醫。本報資料照片
台東縣疫情緊張，卑南鄉初鹿村已有7人確診，但卻疑似傳出當地村民前往市區就醫遭拒情形。村民感覺被歧視。台東縣衛生局表示，依規定醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人就醫。本報資料照片

台東縣疫情緊張，卑南鄉初鹿村已有7人確診，但卻疑似傳出當地村民前往市區就醫遭拒情形。村民感覺被歧視。台東縣衛生局表示，依規定醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人就醫。

衛生局代理副局長林聖雄說，依照醫療法和傳染病防治法規定，醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人前往就醫，但可依醫療院所的專長能力，可建議病人轉診，會再請醫療院所做好醫病關係。

本月28日卑南鄉初鹿村被篩檢出7人確診者，縣府持續在初鹿安排快篩，提供跟確診者足跡重疊疑慮的民眾來快篩。未料，卻疑似傳出當地村民昨天前往市區就醫遭院所拒絕看診的情形，引發民怨。

該村民表示，自己快篩結果是陰性，但嘴巴破洞到市區診所就醫被拒絕，要求到大醫院就醫，結果在急診室又遭到醫生大聲喝斥，移到室外看診，感覺受到歧視，認為疫區民眾看診有錯嗎。

林聖雄強調，防疫是同島一命，大家用心在防疫工作上，呼籲不應有獵巫心態，畢竟沒人願意染病，多一點關心和關懷，讓疫情能盡早控制。

一位卑南鄉初鹿村民在臉書貼文抱怨就醫遭到歧視。圖／擷取自臉書
一位卑南鄉初鹿村民在臉書貼文抱怨就醫遭到歧視。圖／擷取自臉書

疫情 衛生局 快篩

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