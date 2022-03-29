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台東疑疫區民眾就醫遭拒 衛生局呼籲不應有獵巫心態
台東縣疫情緊張，卑南鄉初鹿村已有7人確診，但卻疑似傳出當地村民前往市區就醫遭拒情形。村民感覺被歧視。台東縣衛生局表示，依規定醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人就醫。
衛生局代理副局長林聖雄說，依照醫療法和傳染病防治法規定，醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人前往就醫，但可依醫療院所的專長能力，可建議病人轉診，會再請醫療院所做好醫病關係。
本月28日卑南鄉初鹿村被篩檢出7人確診者，縣府持續在初鹿安排快篩，提供跟確診者足跡重疊疑慮的民眾來快篩。未料，卻疑似傳出當地村民昨天前往市區就醫遭院所拒絕看診的情形，引發民怨。
該村民表示，自己快篩結果是陰性，但嘴巴破洞到市區診所就醫被拒絕，要求到大醫院就醫，結果在急診室又遭到醫生大聲喝斥，移到室外看診，感覺受到歧視，認為疫區民眾看診有錯嗎。
林聖雄強調，防疫是同島一命，大家用心在防疫工作上，呼籲不應有獵巫心態，畢竟沒人願意染病，多一點關心和關懷，讓疫情能盡早控制。
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