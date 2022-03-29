聚會所剛落成鋼骨竟生鏽 原民會要求鎮公所改善

行政院原民會核定台東縣成功鎮興建「玉水橋部落多功能聚會所」昨天落成啟用，但原民會發現主要鋼骨竟然生鏽，當場要求鎮公所改善。

台東縣成功鎮「玉水橋部落多功能聚會所」昨天由原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安主持落成啟用典禮。但有民眾反映，聚會所的鋼骨早已鏽蝕嚴重，質疑施工品質和設計草率。

原民會人員今天告訴中央社記者，谷縱．喀勒芳安出席剪綵時就發現鋼骨結構生鏽問題，並當場告知成功鎮公所人員必須改善，鎮公所回覆將向台東縣政府爭取經費，來做鋼骨除鏽及防鏽改善工程；另舞台兩側也將設置無障礙斜坡設計，提供部落安全又貼心的聚會所。

原民會表示，原民會於民國107年12月核定興建工程經費新台幣550萬元，由成功鎮公所執行。玉水橋部落有了專屬的聚會活動空間，提供族人良好的場地舉辦豐年祭等歲時祭儀、競技訓練、行政會議、婚禮喜宴等活動。

谷縱．喀勒芳安昨天致詞表示，部落聚會所具有生活教育、促進文化傳承以及凝聚部落精神重要功能，對部落發展有很重要意義。為了加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已先後核定台東縣政府辦理2期「台東縣部落聚會所興建計畫」，自105年至112年計畫經費總計3億元，由各公所執行興建作業。

預計完成興建29座聚會所，目前包括玉水橋部落在內已完工15座聚會所，另有台東市馬當部落、蘭嶼鄉椰油部落等2座施工中，其餘在辦理規劃設計以及用地變更作業中，原民會將持續加速推動聚會所建設進度以造福部落族人。