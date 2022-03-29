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天氣陰晴不定 台東水稻發生稻熱病、黑椿象危害

中央社 / 台東縣29日電

農委會台東區農業改良場近日監測到台東水稻發生稻熱病，有機稻田則有黑椿象危害，呼籲農民注意防範。

台東農改場今天發布新聞稿表示，台東場近日監測台東水稻疫情，有部分地區發生稻熱病，而關山鎮德高有機田區有黑椿象危害。中央氣象局預報近日有鋒面通過，全台氣候轉為濕冷，為避免天氣回暖病蟲害疫情擴大，台東場提供防治建議並籲農友注意防範。

新聞稿表示，「稻熱病」發生主要與氣溫、雨水及肥料等因子有關，於氣溫忽冷忽熱時，稻株抵抗力減弱，若遇上有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株；又田間氮肥過多會導致植株柔弱，加速病勢發展。

病原菌感染葉片後，初期會在葉表形成墨綠色斑點，逐漸擴大成二端較尖之紡錘形病斑，病斑中間呈灰白色，邊緣紅褐色，外圍有薄層黃暈，為稻熱病主要辨識病徵。台東農改場提醒，為減少病害發生，要注意氮肥施用，切勿過量。

另外，「黑椿象」為台灣早期水稻重要害蟲之一，主要分布平地水稻栽培區，後因水稻田普遍使用化學農藥，偶爾才發現牠的蹤跡，但在關山鎮水稻有機栽培區近年來有逐漸增多趨勢。

黑椿象棲息於稻株近水面基部吸取汁液，分蘗期嚴重被害可能導致枯心，葉片轉黃或紅褐色，分蘗數減少，發育受阻；在孕穗期被害，造成稻穗變短或無法正常抽出，產生白穗；在乳熟期，造成斑點米、不稔穀粒增加。任何生長期水稻之嚴重被害均可導致稻株枯萎產生所謂「椿燒」。

台東農改場表示，農友若有病蟲害防治相關問題，可洽台東場植物保護研究室。

台東 稻熱病 農改場

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