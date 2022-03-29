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全國十大績優農業產銷班 玉里富里獲選花蓮歷年最佳

中央社 / 花蓮縣29日電

110年全國十大績優農業產銷班評選，花蓮榮登兩席，分別為玉里鎮雜糧產銷班第2班及富里鄉有機米產銷班第16班，創下歷年最佳成績。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，全國十大績優農業產銷班選拔每2年舉辦1次，由農業產銷班的基層輔導單位、直轄市及縣（市）政府、區農業改良場等三階段進行逐級評選與推薦。

今年自全國5999個農業產銷班中，僅選出10個績優產銷班，花蓮縣推薦玉里鎮及富里鄉2個產銷班參加全國評選，結果揭曉，雙雙獲選，為花蓮農業刷新產銷班評鑑最佳成績。

玉里鎮雜糧產銷班第2班在班長謝銘健（網紅小健健）帶領下，率先響應政府雜糧轉作及稻作四選三政策，以節水作物蕎麥作為戰略方案，進行規模化生產，全班栽培面積達123公頃，全數通過產銷履歷或有機驗證。

產銷班產銷技術精良，生產高品質蕎麥，與品牌合作開發多樣加工商品，進軍海內外通路，更成為知名連鎖速食業者麥當勞指定採用品項，打造玉里地區新興指標產業。

富里鄉有機米產銷班第16班在班長鍾雨恩帶領下，全班有機種植，栽培技術佳兼顧區域生態環境，打造「天賜糧源」品牌，成為市場優質有機米保證，獲米其林一星、二星餐廳指名專用。

此外，號召當地青年進行地方創生，與公部門及民間單位跨域合作，連續7年辦理「穀稻秋聲」山谷音樂節，成功吸引觀光人潮，拓展富里知名度，實現生產、生態及生活的有機藍圖。

縣長徐榛蔚表示，花蓮為農業大縣，農民約占全縣1/6人口，花蓮好山好水加上農民耕耘與付出，在各項農業競賽中屢獲佳績，表現亮眼，感謝農友的努力和辛勞，讓花蓮優質農產受市場肯定。

花蓮 農民 品牌

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