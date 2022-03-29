台東部落聚會所昨落成啟用 村民：二手聚會所嗎？

原民會核定550萬元經費補助台東縣成功鎮興建「玉水橋部落多功能聚會所」，昨天辦理啟用，未料，民眾發現鋼骨結構的聚會所，早已鏽蝕嚴重，質疑施工品質和設計草率。原民會表示，已要求成功鎮公所改善。

原民會表示，第一時間發現問題後，已要求成功鎮公所改善，鎮公所回覆將和縣府爭取經費，來做鋼骨除鏽及防鏽改善工程，另針對舞台兩側也將設置無障礙斜坡設計，提供部落安全又貼心的聚會所。

為加速興建部落聚會所，原民會運用花東基金核定台東縣政府辦理「部落聚會所興建計畫」總經費3億元，並由鄉鎮公所執行興建，自2016年到2023年止，預計興建29座聚會所，包括玉水橋部落計完成15座。

昨天玉水橋部落多功能聚會所辦理落成啟用典禮，不過，原本鄉親歡欣迎接的心情，看到聚會所後，都傻眼了。鋼骨結構的棚架，幾乎都鏽蝕，完全看不出是剛興建完成的工程，質疑施工品質和設計草率。