快訊

「盼裁定林秉樞強制就醫」 林父發聲明向高嘉瑜道歉

第三劑新冠疫苗接種率不到50% 郭台銘說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭蘇澳阿里史冷泉區年底前開放免費使用 冷泉公園也解封

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭蘇澳鎮阿里史冷泉公園整修後對外開放，即日起到今年底前免費開放使用。圖／鎮公所提供
宜蘭蘇澳鎮阿里史冷泉公園整修後對外開放，即日起到今年底前免費開放使用。圖／鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮擁有全台唯一冷泉資源，長年由鎮公所整建規劃「阿里史冷泉區」及「冷泉公園」兩部分，前者因設施老舊大翻修，後者因疫情封閉。鎮公所今宣布完成整修，即日起開放阿里史冷泉區年底前免費使用，至於冷泉公園解封，大眾池4月免費使用。

蘇澳冷泉為碳酸氫鈣泉，水溫維持22度左右，被譽為「天下第一泉」，全世界除了義大利威尼斯之外，宜蘭蘇澳鎮另一個擁有冷泉的地方，日治時期的冷泉水曾經被拿去製成「那姆內」彈珠汽水，冰涼泉水也是民眾泡泉消暑的好去處。

蘇澳鎮公所經營管理的阿里史冷泉區，屬於傳統公共浴池，使用近30年，由於設施老舊破損，鎮公所爭取1500萬元於去年6月重新翻修，包括牆面更新、加強照明及抽排風，整體景觀煥然一新，增設二氧化碳偵測器營造安全的泡湯環境。阿里史冷泉區有男女裸湯及大眾池即日起開放，今年底前免費使用。

鎮公所經營管理的另一處冷泉公園有大眾池與個人湯屋，冷泉公園之前因疫情封閉，鎮公所今天也宣布解封，冷泉公園的大眾池4月1日到30日免費使用，5月1日恢復收費，個人湯屋依現場公告收費，詳細資訊請上蘇澳鎮公所網頁或臉書水水蘇澳粉絲團查詢。

蘇澳鎮公所歡迎民眾在臉書「水水蘇澳」粉絲團有關冷泉開園的貼文下，完成指定任務，有機會抽中蘇澳冷泉紀念悠遊卡，歡迎各地民眾春遊蘇澳，體驗勁涼好玩的冷泉。

宜蘭蘇澳鎮阿里史冷泉公園整修後對外開放，即日起到今年底前免費開放使用。圖／鎮公所提供
宜蘭蘇澳鎮阿里史冷泉公園整修後對外開放，即日起到今年底前免費開放使用。圖／鎮公所提供
蘇澳鎮冷泉公園解封開放，4月份免費提供民眾使用。圖／鎮公所提供
蘇澳鎮冷泉公園解封開放，4月份免費提供民眾使用。圖／鎮公所提供

冷泉 蘇澳 疫情 宜蘭

延伸閱讀

力拼疫後觀光 雄獅攜手高餐大培育觀光生活產業人才

蔣萬安擔憂疫情生變成真 醫委會：台灣不能成為下個香港

上海新增3500病例 超市掃貨後浦東居民禁足

大陸新增6409例新冠個案 吉林、上海仍是重災區

相關新聞

宜蘭蘇澳阿里史冷泉區年底前開放免費使用 冷泉公園也解封

宜蘭蘇澳鎮擁有全台唯一冷泉資源，長年由鎮公所整建規劃「阿里史冷泉區」及「冷泉公園」兩部分，前者因設施老舊大翻修，後者因疫...

宜蘭表揚77位優秀青年 王捷民獲推薦全國青年節表揚

宜蘭各界慶祝青年節表揚大會今天在縣政府大廳舉行，今年榮獲表揚共有77位青年朋友，其中包括全國街舞比賽冠軍的王捷民、武術國...

台鐵復興號將除役 花蓮150套末班車紀念套票開賣秒殺

台鐵局行駛逾40年的復興號列車將停駛，明天6點05分從花蓮站開車後，正式走入歷史。花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念...

迎接高鐵「宜蘭市準備好了嗎？」市長參選人賴瑞鼎提構想

高鐵延伸宜蘭重大交通建設，攸關宜蘭市未來的發展與蛻變。宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，包括打造市...

為地球盡份心力 花蓮114家旅宿6月起不提供一次性備品

花蓮是旅客首選觀光區，合法旅宿有1900多家，其中一次性備品是垃圾主要來源之一。為讓資源不浪費，花蓮縣旅館商業同業公會決...

部東成功分院護理師視病如親 患者稱讚:就像我女兒一樣

衛福部台東醫院成功分院洗腎室在323強震中斷管損壞，經5天修復並測試合格，今日重啟洗腎服務，分院護理師張素梅在病患外送期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。