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宜蘭蘇澳阿里史冷泉區年底前開放免費使用 冷泉公園也解封
宜蘭蘇澳鎮擁有全台唯一冷泉資源，長年由鎮公所整建規劃「阿里史冷泉區」及「冷泉公園」兩部分，前者因設施老舊大翻修，後者因疫情封閉。鎮公所今宣布完成整修，即日起開放阿里史冷泉區年底前免費使用，至於冷泉公園解封，大眾池4月免費使用。
蘇澳冷泉為碳酸氫鈣泉，水溫維持22度左右，被譽為「天下第一泉」，全世界除了義大利威尼斯之外，宜蘭蘇澳鎮另一個擁有冷泉的地方，日治時期的冷泉水曾經被拿去製成「那姆內」彈珠汽水，冰涼泉水也是民眾泡泉消暑的好去處。
蘇澳鎮公所經營管理的阿里史冷泉區，屬於傳統公共浴池，使用近30年，由於設施老舊破損，鎮公所爭取1500萬元於去年6月重新翻修，包括牆面更新、加強照明及抽排風，整體景觀煥然一新，增設二氧化碳偵測器營造安全的泡湯環境。阿里史冷泉區有男女裸湯及大眾池即日起開放，今年底前免費使用。
鎮公所經營管理的另一處冷泉公園有大眾池與個人湯屋，冷泉公園之前因疫情封閉，鎮公所今天也宣布解封，冷泉公園的大眾池4月1日到30日免費使用，5月1日恢復收費，個人湯屋依現場公告收費，詳細資訊請上蘇澳鎮公所網頁或臉書水水蘇澳粉絲團查詢。
蘇澳鎮公所歡迎民眾在臉書「水水蘇澳」粉絲團有關冷泉開園的貼文下，完成指定任務，有機會抽中蘇澳冷泉紀念悠遊卡，歡迎各地民眾春遊蘇澳，體驗勁涼好玩的冷泉。
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