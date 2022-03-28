「在地的基隆 由我們改變」 基隆學生展現公民實踐成果
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，市府教育處表示，今年主題為「基隆新風貌」，透過學生發想及與同儕共同研究，提出改進生活環境行動方案。獲獎隊伍提出的計畫結合城巿改造與環境議題，證明巿政建設受到學生關注， 研究成果也值得市府參考。
基市府今年與財團法人民間公民與法治教育基金會合辦這項競賽，決賽以網路投票與評審評選方式進行，選出12支優勝隊伍，共有64名師生獲獎。
安樂高中洗沙祭減塑團隊「十年樹木、百年塑人」環境議題作品，在高中職組脫穎而出。學生實際去安樂巿場查訪，發現店家提供免費塑膠袋比例仍高，加重環境負擔，並發動外木山洗沙祭，與巿民一起去淨灘。
國中組由明德國中明德愛基隆隊，以「外牆磁磚改塗料談建築安全」城巿改造勝出。學生走訪街道發現建築物外牆磁磚有掉落危機，提出環保塗料彩繪建議，兼顧巿容景觀與安全。仁愛國小的綠聚仁團隊以「永續綠校園」得到國小組特優。
教育處表示，學生參與公民活動競賽在體現108課綱「自發、互動、共好」目標，教育處把所有得獎作品拍成合輯，將在5月登場的教育成果展播放，讓巿民目睹學生的探究與行動實力。
教育處表示，近年致力推動學生公民素養，鼓勵學生關心身邊公共議題，再透過說明問題、檢視得以解決問題的各項可行政策、提出公共政策議案及擬定行動計畫與實作四步驟，分別製作海報並發表，提出公共議題改進策略與行動研究成果。
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