快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

「在地的基隆 由我們改變」 基隆學生展現公民實踐成果

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，安樂高中團隊贏得高中職組特優佳績。圖／基市府提供
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，安樂高中團隊贏得高中職組特優佳績。圖／基市府提供

基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，市府教育處表示，今年主題為「基隆新風貌」，透過學生發想及與同儕共同研究，提出改進生活環境行動方案。獲獎隊伍提出的計畫結合城巿改造與環境議題，證明巿政建設受到學生關注， 研究成果也值得市府參考。

基市府今年與財團法人民間公民與法治教育基金會合辦這項競賽，決賽以網路投票與評審評選方式進行，選出12支優勝隊伍，共有64名師生獲獎。

安樂高中洗沙祭減塑團隊「十年樹木、百年塑人」環境議題作品，在高中職組脫穎而出。學生實際去安樂巿場查訪，發現店家提供免費塑膠袋比例仍高，加重環境負擔，並發動外木山洗沙祭，與巿民一起去淨灘。

國中組由明德國中明德愛基隆隊，以「外牆磁磚改塗料談建築安全」城巿改造勝出。學生走訪街道發現建築物外牆磁磚有掉落危機，提出環保塗料彩繪建議，兼顧巿容景觀與安全。仁愛國小的綠聚仁團隊以「永續綠校園」得到國小組特優。

教育處表示，學生參與公民活動競賽在體現108課綱「自發、互動、共好」目標，教育處把所有得獎作品拍成合輯，將在5月登場的教育成果展播放，讓巿民目睹學生的探究與行動實力。

教育處表示，近年致力推動學生公民素養，鼓勵學生關心身邊公共議題，再透過說明問題、檢視得以解決問題的各項可行政策、提出公共政策議案及擬定行動計畫與實作四步驟，分別製作海報並發表，提出公共議題改進策略與行動研究成果。

基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，明德國中團隊獲得國中組特優佳績。圖／基市府提供
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，明德國中團隊獲得國中組特優佳績。圖／基市府提供
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，優勝隊伍接受頒獎。圖／基市府提供
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，優勝隊伍接受頒獎。圖／基市府提供
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，仁愛國小團隊得到國小組特優佳績。圖／基市府提供
基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，仁愛國小團隊得到國小組特優佳績。圖／基市府提供

基隆 建築

延伸閱讀

基隆警匡列影響新北警力？ 侯友宜：調配得宜都能應付

11條傳播鏈待釐清 基隆群聚地緣複雜需積極控制

基隆確診個案多點齊發 加設3社區篩檢站揪潛在感染源

基隆海大師生確診 市府8組醫護進駐校園設篩檢站

相關新聞

校園新鮮事／開課教弓狩獵 葉勝雄傳承泰雅文化

宜蘭縣南澳鄉金洋國小家長會長葉勝雄，是生長於金洋土地的泰雅族人，「文化種子一直在我裡面」，他透過學校每周三下午的泰雅文化...

「在地的基隆 由我們改變」 基隆學生展現公民實踐成果

基隆市學生公民實踐方案競賽成績揭曉，市府教育處表示，今年主題為「基隆新風貌」，透過學生發想及與同儕共同研究，提出改進生活...

斗六國中勇奪全國溜冰錦標賽接力冠軍 教練盼留住人才

111年第19屆總統盃全國溜冰錦標賽在昨天圓滿落幕，地主隊斗六國中不負眾望，在3000公尺男子接力賽奪冠。教練高健航說，因選手住斗六可就近密集訓練，賽前每周練習超過16小時，但未來選手面臨國三升學，若未來不能留在斗六讀書，訓練恐成不便。

明星老師爆家長自稱「林右昌阿伯」威脅改分數 市府：阿伯已過世

基隆某國小美勞老師在臉書爆料，近來開學一位家長告上校長，不滿小孩在上學期課程中成績被打60分，甚至還自稱是「林右昌阿伯」威脅她改分數，掀起網友熱議...

領角鴞寶寶迷失美濃校園 師生、鳥會、動保處助返家

高雄市美濃區一所國小師生昨天上午發現一隻二級保育類領角鴞幼鳥掉在樹下，因幼鳥眼睛又大又圓，師生覺得很可愛，經詢問高雄市野...

小學數學「16:59過60秒是幾點？」 答案17點老師竟說：不對

國小數學主要教導孩子們推算邏輯能力，但如果老師給的答案和一般人不一樣，可能會讓人摸不著頭緒。一名網友在臉書PO出一道國小學數學題目，沒想到老師的答案卻讓許多人超傻眼，紛紛Kuso搞笑留言，貼文引起不少討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。