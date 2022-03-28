宜蘭表揚77位優秀青年 王捷民獲推薦全國青年節表揚

宜蘭各界慶祝青年節表揚大會今天在縣政府大廳舉行，今年榮獲表揚共有77位青年朋友，其中包括全國街舞比賽冠軍的王捷民、武術國手張煥宜及賴柏瑋、輕艇國手賴冠傑，返鄉推動在地藝文不遺餘力的方子維及黃宣儀則是唯一夫妻檔，受獎者的事蹟與表現足為楷模。

表揚活動之前安排青年朋友與縣府官員座談，游阿媽藝站負責人黃宣儀建議政府在規劃形塑地方建設時，可與年輕人交換意見，聽聽他們對於新建設的期待與看法，方子維建議把菜市場文化與食農教育融入教學，羅東博愛醫院小兒科護理長曾惠玲分享工作經驗。

受表揚者年紀都在45歲以下，正是家庭與事業打拚的階段，副縣長林建榮表示，林姿妙縣長上任就推動免費營養午餐政策、國中小學生念書不用錢，大幅節省家長的支出；交通是建設之母，未來高鐵通車、台62線延伸到宜蘭等，這些都是奠定未來發展的交通重大建設。

表揚大會由救國團承辦，救國團主委蔡岡志表示，這次獲獎有33位是社會優秀青年、 44位是大專及中等學校學生，其中代表宜蘭到全國接受青年節表揚的王捷民，目前擔任宜蘭縣街頭藝術協會理事長，為職業舞者、編舞及街舞老師，同時專精塗鴉噴漆藝術及電子合成音樂等，在國內外各大舞蹈比賽獲獎無數。