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宜蘭表揚77位優秀青年 王捷民獲推薦全國青年節表揚

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭各界慶祝青年節表揚大會今天在縣府大廳舉行，榮獲表揚共有77位青年朋友，他們在各領域都有傑出的表現。記者戴永華／攝影
宜蘭各界慶祝青年節表揚大會今天在縣府大廳舉行，榮獲表揚共有77位青年朋友，他們在各領域都有傑出的表現。記者戴永華／攝影

宜蘭各界慶祝青年節表揚大會今天在縣政府大廳舉行，今年榮獲表揚共有77位青年朋友，其中包括全國街舞比賽冠軍的王捷民、武術國手張煥宜及賴柏瑋、輕艇國手賴冠傑，返鄉推動在地藝文不遺餘力的方子維及黃宣儀則是唯一夫妻檔，受獎者的事蹟與表現足為楷模。

表揚活動之前安排青年朋友與縣府官員座談，游阿媽藝站負責人黃宣儀建議政府在規劃形塑地方建設時，可與年輕人交換意見，聽聽他們對於新建設的期待與看法，方子維建議把菜市場文化與食農教育融入教學，羅東博愛醫院小兒科護理長曾惠玲分享工作經驗。

受表揚者年紀都在45歲以下，正是家庭與事業打拚的階段，副縣長林建榮表示，林姿妙縣長上任就推動免費營養午餐政策、國中小學生念書不用錢，大幅節省家長的支出；交通是建設之母，未來高鐵通車、台62線延伸到宜蘭等，這些都是奠定未來發展的交通重大建設。

表揚大會由救國團承辦，救國團主委蔡岡志表示，這次獲獎有33位是社會優秀青年、 44位是大專及中等學校學生，其中代表宜蘭到全國接受青年節表揚的王捷民，目前擔任宜蘭縣街頭藝術協會理事長，為職業舞者、編舞及街舞老師，同時專精塗鴉噴漆藝術及電子合成音樂等，在國內外各大舞蹈比賽獲獎無數。

此外，張煥宜與賴柏瑋是國家運動選手訓練中心2022杭州亞運武術培訓隊選手、賴冠傑是國訓中心輕艇培訓選手、曾貴麟是一位傑出文學工作者、音樂米創意產銷企業社社長方子維、游阿媽藝站負責人黃宣儀、宜蘭縣樂齡長照服務協會社工師鄧忠豪，另有高中職及國中生受獎，包括蘭陽女中學生黃以沁及賴姿蓉等人在各領域都有優秀表現。

高中職優秀青年上台接受表揚，包括蘭陽女中學生黃以沁（左三）及賴姿蓉（左四）等人在各領域都有優秀表現。記者戴永華／攝影
高中職優秀青年上台接受表揚，包括蘭陽女中學生黃以沁（左三）及賴姿蓉（左四）等人在各領域都有優秀表現。記者戴永華／攝影
代表宜蘭到全國接受青年節表揚的王捷民（右），是宜蘭縣街頭藝術協會理事長，在國內外各大舞蹈比賽中獲獎無數。記者戴永華／攝影
代表宜蘭到全國接受青年節表揚的王捷民（右），是宜蘭縣街頭藝術協會理事長，在國內外各大舞蹈比賽中獲獎無數。記者戴永華／攝影
返鄉推動在地藝文不遺餘力的方子維及黃宣儀是獲獎中的唯一夫妻檔。記者戴永華／攝影
返鄉推動在地藝文不遺餘力的方子維及黃宣儀是獲獎中的唯一夫妻檔。記者戴永華／攝影

青年 宜蘭 救國團

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