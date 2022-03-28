快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵復興號將除役 花蓮150套末班車紀念套票開賣秒殺

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，買到紀念套票的民眾請站長林德香簽名留念。圖／台鐵花蓮站提供
花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，買到紀念套票的民眾請站長林德香簽名留念。圖／台鐵花蓮站提供

台鐵局行駛逾40年的復興號列車將停駛，明天6點05分從花蓮站開車後，正式走入歷史。花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，有許多鐵道迷漏夜排隊，搶得頭香的鐵道迷還從昨天中午開始等候，不但套票一開賣被秒殺，甚至有人搶著請站長林德香簽名留念。

台鐵局自1981年3月1日，推出有冷氣對號的「復興號」快車，初期曾附掛在莒光號列車上，成為混合編組的莒興號，直到車廂數量逐漸充裕後才取消，復興號外觀則一直維持現行的白色與藍色塗裝。

台鐵局指出，隨著合EMU3000新車投入營運後，明（29日）起時刻微調，其中605次復興號列車明晨從花蓮站開往樹林站後，正式除役退出班表，成為「末班復興號」。今天台鐵分別在台北站及花蓮站，販售復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，背面有末班車座位號碼。

花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，不少鐵道迷昨天深夜在車站排隊，今早9點一開賣就立刻秒殺，且買到紀念套票的民眾還請站長林德香簽名留念。

林德香說，今天第1位成功買到套票的民眾，是一名中年男子，甚至從昨天中午11點就在現場排隊，男子自稱，自己喜愛收藏套票，這列火車上有許多年輕時的回憶，非常值得紀念珍藏，因此排隊22小時對他來說，一點都不辛苦。

明天最後一班605次復興號，在花蓮6點05分出發，9點56分到樹林，吸引許多鐵道迷搭乘。另外，台鐵局為紀念復興號除役，設計末班復興號的專屬車頭牌，供民眾拍照留念。

花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，不少鐵道迷昨天深夜在車站排隊，今早9點一開賣就立刻秒殺。圖／台鐵花蓮站提供
花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，不少鐵道迷昨天深夜在車站排隊，今早9點一開賣就立刻秒殺。圖／台鐵花蓮站提供
聽聞復興號將除役，許多鐵道迷到花蓮站購買紀念套票。圖／台鐵花蓮站提供
聽聞復興號將除役，許多鐵道迷到花蓮站購買紀念套票。圖／台鐵花蓮站提供

鐵道迷 花蓮 台鐵

延伸閱讀

為地球盡份心力 花蓮114家旅宿6月起不提供一次性備品

花蓮萬榮鄉推箭筍季 產地直送新鮮農特產品

防患未然 花蓮首次夜間辦防災演習

滿山開滿柚子花海　花蓮瑞穗「柚花季」飄香登場

相關新聞

部東成功分院護理師視病如親 患者稱讚:就像我女兒一樣

衛福部台東醫院成功分院洗腎室在323強震中斷管損壞，經5天修復並測試合格，今日重啟洗腎服務，分院護理師張素梅在病患外送期...

有機米好吃蟲最知道 關山有機田現黑樁象 專家建議水淹

台東區農業改良場日前接獲反應，近期部分田間發生稻熱病，另關山鎮德高有機田區發現黑椿象危害，因為有機資材無去除黑椿象，專家...

台鐵復興號將除役 花蓮150套末班車紀念套票開賣秒殺

台鐵局行駛逾40年的復興號列車將停駛，明天6點05分從花蓮站開車後，正式走入歷史。花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念...

迎接高鐵「宜蘭市準備好了嗎？」市長參選人賴瑞鼎提構想

高鐵延伸宜蘭重大交通建設，攸關宜蘭市未來的發展與蛻變。宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，包括打造市...

為地球盡份心力 花蓮114家旅宿6月起不提供一次性備品

花蓮是旅客首選觀光區，合法旅宿有1900多家，其中一次性備品是垃圾主要來源之一。為讓資源不浪費，花蓮縣旅館商業同業公會決...

鼓勵生育 台東邀親子野餐

台東縣社會局昨天邀請500戶幼兒家庭到台東森林公園，參加公共化托育服務健走野餐活動，縣長饒慶鈴到場和親子同歡，並表示「活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。