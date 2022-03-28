台鐵復興號將除役 花蓮150套末班車紀念套票開賣秒殺

台鐵局行駛逾40年的復興號列車將停駛，明天6點05分從花蓮站開車後，正式走入歷史。花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，有許多鐵道迷漏夜排隊，搶得頭香的鐵道迷還從昨天中午開始等候，不但套票一開賣被秒殺，甚至有人搶著請站長林德香簽名留念。

台鐵局自1981年3月1日，推出有冷氣對號的「復興號」快車，初期曾附掛在莒光號列車上，成為混合編組的莒興號，直到車廂數量逐漸充裕後才取消，復興號外觀則一直維持現行的白色與藍色塗裝。

台鐵局指出，隨著合EMU3000新車投入營運後，明（29日）起時刻微調，其中605次復興號列車明晨從花蓮站開往樹林站後，正式除役退出班表，成為「末班復興號」。今天台鐵分別在台北站及花蓮站，販售復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，背面有末班車座位號碼。

花蓮站今天販售150套復興號末班車紀念套票，不少鐵道迷昨天深夜在車站排隊，今早9點一開賣就立刻秒殺，且買到紀念套票的民眾還請站長林德香簽名留念。

林德香說，今天第1位成功買到套票的民眾，是一名中年男子，甚至從昨天中午11點就在現場排隊，男子自稱，自己喜愛收藏套票，這列火車上有許多年輕時的回憶，非常值得紀念珍藏，因此排隊22小時對他來說，一點都不辛苦。