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傳承部落文化 台東成功玉水橋部落聚會所啟用

中央社 / 台東縣28日電

台東成功鎮玉水橋部落多功能聚會所今天啟用，是鎮內第10座聚會所；縣內另有15座聚會所陸續動工興建，將在2023年底前完成，屆時全縣部落聚會所涵蓋率將逾9成，數量全國最多。

傳承部落美好的文化，台東縣政府爭取原民會補助經費新台幣550萬元，興建「玉水橋部落多功能聚會所」，今天舉行落成啟用典禮，原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安、台東縣長饒慶鈴、成功鎮長黃博昌等主持並給予祝福。

饒慶鈴致詞表示，玉水橋聚會所是縣內第144座聚會所，另有15座聚會所也陸續動工興建，將在2023年底前完成，屆時全縣部落聚會所涵蓋率將超過9成，數量為全國最多，讓族人擁有更多、更完善的活動場所。

饒慶鈴指出，在她擔任議長時每年都會到玉水橋部落參加豐年祭活動，就任縣長後族人聲音更殷切，因此指示原民處積極向中央爭取經費，今天終於看到正式啟用，未來也會與原民會合作進行包括無障礙空間設施等改善工程。

聚會所除了提供部落日常聚會及耆老傳授智慧的環境，更是重大節慶的場所，有感於聚會所對於部落的文化意義，近年來縣府積極爭取經費在縣內興建29座聚會所，期盼提供部落更多祭儀活動空間。

玉水橋聚會所位在東部海岸，聚落內的阿美族人大多由南方阿美族聚落遷徙過來，包括東河鄉都蘭、長濱鄉膽曼、關山鎮以及成功鎮的重安及嘉平等地，各地居民集結而成的新聚落，雖然規模不大，但豐年祭仍是部落重要的文化傳承活動。

台東縣政府原民處說明，玉水橋部落聚會所為成功鎮內第10座聚會所，成功鎮共有14個部落，未來將持續爭取興建。此部落聚會所今年1月18日取得使用執照，將陸續完成鋼棚、舞台、廁所及無障礙設施等。

聚會所朝多功能方式設計，面海背山的特殊位置是大自然給予的聖地，今後族人不用在簡陋的帳篷下進行活動，還提供長者順暢的無障礙設施；未來加速進行「一部落一聚會所」目標，也持續推動照護長者的文健站，讓長者有學習及娛樂空間，生活更多元豐富。

聚會 台東 饒慶鈴

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