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迎接高鐵「宜蘭市準備好了嗎？」市長參選人賴瑞鼎提構想

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供

高鐵延伸宜蘭重大交通建設，攸關宜蘭市未來的發展與蛻變。宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，包括打造市區公車捷運化提供方便的在地接駁、宜蘭科學園區將成為下一個竹北園區，未來整個宜蘭市將畫分成東區、西區（舊城區）及南區三大核心區，各自發展產業特色。

「宜蘭市準備好了嗎？」高鐵延伸宜蘭當初直接進入可行性評估並縮短行政作業流程，是由交通部前次長黃玉霖在宜蘭宣布，如今站址確定位於縣政中心附近、宜蘭市南邊。賴瑞鼎昨天與黃玉霖針對高鐵影響宜蘭市的發展充分交換意見，黃玉霖提醒一定要提早規畫因應，否則會來不及。

賴瑞鼎今天在記者會表示，民國95年雪隧通車，16年來帶給宜蘭巨大改變，下一個高鐵重大建設通車後對於宜蘭縣、尤其宜蘭市發展影響之大可以預見；他認為，未來高鐵宜蘭站將發展成為「新板特區」、宜蘭科學園區成為下一個「竹北園區」，吸引更多高階人才進駐宜蘭帶動消費，「我們能夠提供怎樣的消費環境呢？」

宜蘭市除了充滿美食與文化的舊城市區，賴瑞鼎更提出東門夜市商圈、新民商圈、神農商圈等三大商圈的改造跟串聯，未來宜蘭市將有醫療文教核心區（東區）、商業宜居核心區（西區/舊城區）、高鐵核心區（南區），以最好的商業、醫療及科技形塑其特色，承接高鐵的人口效益，並轉化為都市發展動力。

宜蘭市「公車捷運化」，賴瑞鼎說，當民眾到大賣場買完東西，有便捷公車可以載你回家或回旅店；如果要來一趟宜蘭市巡禮，可在北門綠豆沙下車品嚐附近美食、小吃、飲品等，悠哉逛街購物；他期許自己扮演「宜蘭市股份有限公司」總經理，把宜蘭市當成大商圈經營，滿足市民食衣住行育樂的需求，也為業者創造更大商機。

未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供
未來高鐵通車後，勢必對宜蘭市發展造成重大影響，宜蘭市長參選人賴瑞鼎今天提出「迎接高鐵新時代」規劃構想，必須提早因應衝擊，否則會來不及。圖／賴瑞鼎提供

高鐵延伸宜蘭

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