為地球盡份心力 花蓮114家旅宿6月起不提供一次性備品

花蓮是旅客首選觀光區，合法旅宿有1900多家，其中一次性備品是垃圾主要來源之一。為讓資源不浪費，花蓮縣旅館商業同業公會決議，自6月1日起，114家會員旅宿業者不提供一次性備品，響應「環保旅店」政策，並於清明連假4月2日起試辦，鼓勵旅客攜帶生活用品，減少製造垃圾的機會。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，環保旅店的概念是指，飯店不主動提供一次備品，像是毛巾、牙刷、牙膏等基本清潔用品，若民眾續住則不更換床單、毛巾等，減少一次性消耗品及水資源消耗。

張琄菡說，這些省下來的備品費用，業者可自行選擇住宿價格優惠、用餐優惠等，回饋給訂房的旅客，鼓勵民眾選擇低碳之旅。

花蓮觀光協會理事長陳義豐也願意響應，他表示，4月2日到6月1日是宣導期，呼籲旅客自己攜帶備品，若期間客人需要仍會提供，明年1月開始不再免費提供，備品需要收費。

是否擔心客人反彈？陳義豐說，大家對於環保愈來愈有共識，同時飯店會有幾百元的優惠回饋，並請各縣市旅行社告知旅客，飯店不提供一次性備品，相信客人能諒解。

環保局綜合計畫科長唐淑蓉指出，縣內已有139間通過認證成為環保旅店，其中福容飯店、翰品酒店更獲環保署銀級環保旅館認證。雖然目前只能用輔導方式，協助業者朝轉型環保旅店的目標進行，不過近年大家環保意識抬頭，環保旅店確實有逐年成長的趨勢。