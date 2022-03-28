部東成功分院護理師視病如親 患者稱讚:就像我女兒一樣

衛福部台東醫院成功分院洗腎室在323強震中斷管損壞，經5天修復並測試合格，今日重啟洗腎服務，分院護理師張素梅在病患外送期間，擔心長輩洗完腎血糖低，還要再花1小時車程才能回家用餐，自費近5000元送上餐盒，長輩們稱讚她的貼心「就像女兒一樣！」

張素梅表示，323當天忙著聯繫市區醫療院所和家屬轉送，入睡前滑手機時突然想起，洗腎前要量體重決定要洗掉多少水份，為減短洗腎時間降低不舒服感覺，長輩們大多只吃少量早餐，但震災後被迫要到市區洗腎，來回車程2小時加上洗腎時間3小時，長輩洗完腎血糖降低，可能撐不到回家吃飯。

「災後助人這小事我做得到！」她說，長期在洗腎室服務，認識這些長輩，知道多數長輩年齡大又生病需要幫助，而且多數人對台東市區不熟，要等交通車接送無法外出吃飯，所以她才決定「好，來幫長輩買便當吧！」

張素梅說，病患外送期間，她10點半去買餐盒，也幫2位長輩買素食，近中午時刻在台東基督教醫院、榮民醫院台東分院、東興診所附設洗腎中心外面等候，一看到接送的交通車抵達，就提著20多個便當上車發送，還叮嚀長輩要慢慢吃；接下便當的老人家不斷說謝謝。