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有機米好吃蟲最知道 關山有機田現黑樁象 專家建議水淹
台東區農業改良場日前接獲反應，近期部分田間發生稻熱病，另關山鎮德高有機田區發現黑椿象危害，因為有機資材無去除黑椿象，專家建議趁近日鋒面通過，以水淹搭配有機資材淹殺蟲卵，避免病蟲害擴大。
台東農場作物環境科長蔡恕仁說明，黑椿象為台灣早期水稻重要害蟲，主要分布於平地水稻區，後因水稻田普遍使用化學農藥，黑椿象對藥敏感，近40年在慣行農法下已少見，但關山鎮水稻有機栽培區，農民去年二期作就發現黑椿象，今年有逐漸增多趨勢。
「有機好吃蟲最知道！」他說，黑樁象棲息於稻株近水面基部吸取汁液，嚴重可能導致枯心，葉片轉黃或紅褐色；在孕穗期受蟲害，將造成稻穗變短或無法正常抽出，產生白穗；乳熟期造成斑點米、不稔穀粒增加，水稻若嚴重受害可導致稻株枯萎、減產。
蔡恕仁說，鳥不吃黑椿象、等同沒有天敵，2年前南部也曾發現黑椿象，但慣行農法用藥後就可去除，目前有機資材無法去除黑椿象成蟲，建議趁3月黑椿象產卵期，卵產於稻株基部，有機田區可於產卵期降低水位至產卵位置，然後每隔4至5天再灌深水1次，每次浸水24小時，持續2至3次，搭配有機資材，即可浸殺大部分卵塊。
另稻熱病發生主要與氣溫、雨水及肥料等因子有關，氣溫忽冷忽熱時，稻株抵抗力減弱，若遇上有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株；又田間氮肥過多會導致植株柔弱，加速病勢發展。
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