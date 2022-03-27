陳時中關注基隆傳播鏈 王必勝前進基隆協助防疫
基隆市今天新增19例，這波本土疫情染疫人數累計已達27人，形勢嚴峻。基隆市長林右昌今天說，衛福部醫福會執行長王必勝中午到市政府參加防疫會議，提供建議，日後這幾天也會跟市府團隊合作防疫。
基隆市汪姓刑事小隊長（案22596）24日陪40多歲有咳嗽、發燒症狀女性友人（案22595）到醫院急診採檢，兩人都呈陽性。衛生局疫調查出兩人21日午夜曾和林姓偵查隊長（案22638）和他的女性友人（案22597），在銀河小吃店聚會，匡列採檢也呈陽性。
衛生局匡列小吃店工作人員、消費者和市警局接觸著採檢，結果陸續出爐，3日累計共8名是刑事警察、8名小吃店工作人員、7名小吃店消費者和確診者的4名家人，共27人染疫。4名家人有3名二信高中職科學生。
基隆1天爆增19例，形勢嚴峻。林右昌說，王必勝今午到市政府參加防疫會議，給予許多指導，市府會依照王的建議，採行進一步防疫相關動作。王必勝也會在日後的幾天，跟市府團隊一起合作，進行防疫工作。
多警確診，外界也關心基隆警力調度。林右昌表示，他也有跟警政署長陳家欽通電話，目前染疫同仁都屬刑事人員，也就是民眾認知的便衣警察，所以市警局目前人力狀況還好，還應付得過來。他有請陳在市府有需要時，提供支援警力，獲得允諾。刑事部分由刑事警察局支援，萬一擴及行政警察，再請保一總隊支援，中央地方會通力合作維護治安。
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