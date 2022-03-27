聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭的番茄最近最好吃？花弄影農場溫室栽培主人說分明
番茄是多年生植物，但為何宜蘭栽種的番茄是在最近最好吃？壯圍鄉花弄影農場的小農賴志昇說，3、4月間的溫度適宜，日照剛好，有助於番茄把白天光合作用時吸收的養分，轉換成晚上呼吸作用的糖分，讓長出來的番茄果實甜度與果肉口感都達到最佳狀態。
3分地、栽種6000多株番茄的花弄影農場，幾年前爭取大同公司補助智慧農業計畫，搭建溫室避免病蟲害，而且賴志昇採用生物天敵防治，例如運用菸盲椿象消滅銀葉粉蝨，把亞磷酸當成預防針，避免番茄得晚疫病，所以才能夠全場不施用農藥，鮮甜好吃的番茄拿到產銷履歷及宜蘭嚴選標章認證。
農場主人賴志昇說，蘭陽平原入冬東北季風強勁，不利農作成長，尤其今年過年後接連下了將近1個月的雨，1個月裡停雨沒幾天，使得番茄缺乏日照，生長緩慢，比往年晚了二個多星期採收，2月下旬才對外開放採果。
在宜蘭，為何3、4月間的番茄最好吃？賴志昇說，因為番茄適合20度到30度溫度成長，且此時開始出現日照，番茄在白天有陽光可以行光合作用，到了晚間行呼吸作用，正好把白天的養分轉換成糖分，所以培育出甜度高、果肉細緻的番茄；若進入夏季陽光太大，番茄成長快，果皮與果肉就沒這麼好口感。
特別的是，花弄影農場栽種的「金童」黃番茄與「玉女」紅番茄，比起市面上同品種的番茄還要圓潤些，主要是賴志昇採用熊蜂天然授粉，跟其他農場採用著果劑的授粉方式有所不同，且溫室栽種的番茄皮薄，口感更好，難怪壯圍鄉農會理事長林听洲愛不釋手，一顆接一顆吃起來。最近進入採果季節直到5月，開放民眾採摘或購買每斤130元至150元，團體可先預約。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言