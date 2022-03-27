宜蘭的番茄最近最好吃？花弄影農場溫室栽培主人說分明

番茄是多年生植物，但為何宜蘭栽種的番茄是在最近最好吃？壯圍鄉花弄影農場的小農賴志昇說，3、4月間的溫度適宜，日照剛好，有助於番茄把白天光合作用時吸收的養分，轉換成晚上呼吸作用的糖分，讓長出來的番茄果實甜度與果肉口感都達到最佳狀態。

3分地、栽種6000多株番茄的花弄影農場，幾年前爭取大同公司補助智慧農業計畫，搭建溫室避免病蟲害，而且賴志昇採用生物天敵防治，例如運用菸盲椿象消滅銀葉粉蝨，把亞磷酸當成預防針，避免番茄得晚疫病，所以才能夠全場不施用農藥，鮮甜好吃的番茄拿到產銷履歷及宜蘭嚴選標章認證。

農場主人賴志昇說，蘭陽平原入冬東北季風強勁，不利農作成長，尤其今年過年後接連下了將近1個月的雨，1個月裡停雨沒幾天，使得番茄缺乏日照，生長緩慢，比往年晚了二個多星期採收，2月下旬才對外開放採果。

在宜蘭，為何3、4月間的番茄最好吃？賴志昇說，因為番茄適合20度到30度溫度成長，且此時開始出現日照，番茄在白天有陽光可以行光合作用，到了晚間行呼吸作用，正好把白天的養分轉換成糖分，所以培育出甜度高、果肉細緻的番茄；若進入夏季陽光太大，番茄成長快，果皮與果肉就沒這麼好口感。