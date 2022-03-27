地震、降雨影響 台8線大面積坍方 工務段緊急搶通

由於近日地震頻繁又遇上山區降雨，邊坡土石狀態不穩定，今天下午台8線中橫公路117.8公里處，也就是關原加油站往碧綠神木路段，邊坡發生大面積崩塌，道路暫時中斷。公路總局太魯閣工務段緊急派出大型機具搶通，警方也在西側關原段拉起柵門，管制人車通行。

花東23日發生規模6.6的地震，餘震不斷，加上近日東北季風及華南雲雨區東移影響，造成山區邊坡易有坍方情形。太魯閣國家公園臉書貼出坍方照片，表示今天下午3點30分左右，台8線117公里處關原段路段附近，也就是關原加油站往碧綠神木路段，邊坡有大面積崩塌。

根據現場照片，有大量土石覆蓋道路，更衝擊到路邊護欄，交通暫時中斷，新城警分局合歡所第一時間，在離災區的2.7公里處的西側拉起柵門，管制公路兩端人車通行。太魯閣工務段派機具前往清除土石，至於是否有車輛遭受波及，仍在確認中。