基隆市聯宏社區都更面臨瓶頸 市府開說明會邀居民參與

基隆市政府輔導仁愛區成功市場旁聯宏社區自主辦理都市更新，居民可能對都更不理解，多年來仍未投入相應成本，面臨瓶頸。市府將再次調查都市更新推動意願，評估是否終止中央補助，並提出協助居民長期推動都更之建議策略，廣邀社區民眾參與。

市府都市發展處表示，從3月19日起連續五個周末在社區分區召開說明會，希望更多居民獲得充分資訊，以利6月間召開的社區大會時討論，凝聚共識。說明會19、26日在光華里里民大會堂（光一路28號5樓）各舉辦一場，4月2日、9日和16日上午10點再各辦一場。

聯宏社區是興建已42年的舊社區，共284戶。2017年因地下室停車場梁柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，在73%居民同意下，同年9月成立更新會組織整合都更重建意願。市府委託都市更新輔導團提供法令諮詢，並向中央爭取840.8萬規劃補助費用，社區則需負擔每戶平均5萬自籌款，協助社區委託規劃顧問辦理都市更新規劃。

都發處長徐燕興表示，聯宏社區居民因多數不住在現地，較少參與社區討論，也尚未籌措自籌款項。目前都更同意比例未達3成，更新會定期會議居民出席比率逐年下降。中央第1期補助款即將用完，中央通知市府評估是否需終止繼續補助。

徐燕興說，都更重建推動關鍵包括居民意願及共同負擔費用。考量都市更新推動需長時間的討論，同時建物結構有潛在疑慮，市府除了調查居民意願，也將輔導聯宏社區籌組管理委員會、辦理建築物結構評估以及申請階段性耐震補強。