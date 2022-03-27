花蓮萬榮鄉推箭筍季 產地直送新鮮農特產品

箭筍是台灣的特有種，主要產地位於花蓮萬榮鄉、光復鄉及秀林鄉等地，其中萬榮鄉高山箭筍因具高海拔優勢、水氣足、且生長環境無汙染，孕育出帶點鮮甜、濃郁筍香的箭筍。鄉公所與石資中心「後山‧山後故事館」推廣小農產品，以產地直送方式，將最新鮮的農特產品送至消費者手中。

箭筍病蟲害少，鮮筍從發芽、破土到可以採收，只需短短幾天，每年春季跟秋季是箭筍的盛產期，其中以春季的品質較佳。萬榮鄉蔬菜產銷班第五班長林忠賢說，箭筍從出土、成長到30公分採收，只需短短不到1周的時間，連菜蟲都還來不及吃就已採收。

產銷班成員們每天上山採收，下山扛著50公斤的箭筍，到半山腰工寮分級篩選，篩出長度30公分以上箭筍給野生動物當主食，保留較鮮嫩、且賣相好的箭筍進入銷售市場，提供消費者選購。

萬榮鄉長古明光表示，箭筍產季約為每年3月底至4月底，多生長於萬榮鄉馬遠村、紅葉村等海拔300至800公尺山區的高山箭筍，萬榮鄉箭筍特色微苦帶點奶香味，蘊含豐富的纖維質、水份、蛋白質、鐵、鈣、維他命A、C，熱量少，促進腸胃蠕動，適合重視養生及追求窈窕減重者。