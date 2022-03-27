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防患未然 花蓮首次夜間辦防災演習

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
為將地震災害防救相關資訊向下扎根，花蓮縣內幾個國中小近日內辦理相關自主防震演練。圖／花蓮縣消防局提供
為將地震災害防救相關資訊向下扎根，花蓮縣內幾個國中小近日內辦理相關自主防震演練。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮去年4月發生台鐵太魯閣號事故，本月23日則有地牛翻身，有鑑於此，花蓮縣消防局規畫於29日辦理「111年度災害防救演習」，選在鐵軌上演練，首次於夜間舉辦，並發送告警訊息，提醒收到訊息的鄉親不用驚慌。

消防局表示，將針對土石流災害、空難及陸上交通事故等兵棋推演及實兵演練，透過實地實景與無腳本的方式，盼強化縣府與台鐵動員聯合防救災能力與合作默契。

演習項目包含29日下午2點向鳳林鎮內所有手機用戶發送災防告警訊息後，立即在鳳林鎮萬里溪橋啟動土石流、防汛演練，同時間在壽豐鄉日光輕航機場舉辦空難救援演練。

由於去年發生在本縣大清水鐵路隧道內，造成49人死亡、218人輕重傷的0402太魯閣列車重大事故將屆1年，消防局策畫在夜間11點30分花東線無列車行駛時段，於林榮新光車站、溪口隧道執行陸上（鐵路）交通事故災害應變演習，讓鄉親在北迴線、花東線搭乘火車時更安心。

消防局指出，近日東部地震頻繁，也有學者提出恐有8以上地震，推測出全球已慢慢進入「地震活躍期」，提醒民眾要記得「蹲下、掩護、穩住」的口訣，並在平日時就備妥相關民生物品，做好家庭防災計畫，得以順利逃生。

另外，為將地震災害防救相關資訊向下扎根，花蓮縣內幾個國中小近日內辦理相關自主防震演練，讓學生懂得如何在地震發生時避難。

地震 演習 花蓮

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