送愛援烏 慈濟志工白襪手工烏克蘭娃娃義賣

花蓮慈濟醫學中心今天舉辦「Young善公益蔬食市集」，集結60多個攤位商家，將賣出的收入全數捐給烏克蘭難民。其中有慈濟志工利用襪子，手工做出可愛的藍黃配烏克蘭娃娃，過程不但有善心人士捐出襪子，還有身障者特別自掏腰包購買，盼藉由愛心義賣幫助烏克蘭流離失所的難民。

「Young善公益蔬食市集」今天在花蓮靜思堂園區登場，有多家知名蔬食攤商及名產店家擺攤，吸引許多民眾到場，現場擠得水洩不通。立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人到場支持，並分別敲響愛心鑼，將大家的愛心祝福送往烏克蘭。

慈濟志工劉昭君指出，烏克蘭的戰爭持續這麼久，幾百萬的難民安置與物資，更需要大家的愛心捐助，為了幫助烏克蘭難民，決定以去年的聖誕雪人作為發想，只用一隻白襪子，做出有烏克蘭國旗藍黃配色的烏克蘭娃娃，花了約2周的時間，動用50人以上的人次，共完成1千個娃娃。

不過娃娃需要大量的襪子製作，好在有個市場的老闆，捐出所有的襪子，讓人非常的感動，還捐出自己做的木工作品。另有個住在豐濱的善心人士，即使坐著輪椅，特別到市區買娃娃做愛心，貢獻一己之力。

劉昭君說，尤其開戰這段期間，烏克蘭還是很寒冷，娃娃的紅鼻子和臉紅紅的模樣，就像當地的小孩沒有足夠的保暖衣物受凍受寒，希望藉由愛心義賣捐款幫助烏克蘭難民。