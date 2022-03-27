鼓勵民眾打第3劑疫苗 台中明起加碼送1萬份福袋

台中市政府衛生局今宣布，明天起至5月31日，打第三劑疫苗加碼送出1萬份福袋，民眾不限國別、戶籍，只要在台中市的30區衛生所、合約院所及外展接種點等接種第三劑新冠疫苗，即可獲贈好康健康福袋一份，數量有限，送完為止。

衛生局指出，日前市府對於設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，以及在機構及社福照顧機構之人員及其受照顧者與洗腎患者等第5類對象，明起至5月15日在台中市院所或指定地點接種第一、二、三劑新冠疫苗均可領500元現金禮後；這次是針對接種第三劑新冠疫苗者，加碼送出專屬好康健康福袋1萬份。

衛生局說，福袋內容涵蓋29家店家提供專屬好康優惠截角、11家店家提供商品優惠券，另外有38家店家，只要出示第三劑接種紀錄即享折扣、優惠或贈品，優惠範圍含括餐飲、住宿、生活用品等，部分為限量贈品；各福袋組合贈品可能有所不同，請民眾早打早領。