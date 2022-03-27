聽新聞
test
0:00 / 0:00
鼓勵民眾打第3劑疫苗 台中明起加碼送1萬份福袋
台中市政府衛生局今宣布，明天起至5月31日，打第三劑疫苗加碼送出1萬份福袋，民眾不限國別、戶籍，只要在台中市的30區衛生所、合約院所及外展接種點等接種第三劑新冠疫苗，即可獲贈好康健康福袋一份，數量有限，送完為止。
衛生局指出，日前市府對於設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，以及在機構及社福照顧機構之人員及其受照顧者與洗腎患者等第5類對象，明起至5月15日在台中市院所或指定地點接種第一、二、三劑新冠疫苗均可領500元現金禮後；這次是針對接種第三劑新冠疫苗者，加碼送出專屬好康健康福袋1萬份。
衛生局說，福袋內容涵蓋29家店家提供專屬好康優惠截角、11家店家提供商品優惠券，另外有38家店家，只要出示第三劑接種紀錄即享折扣、優惠或贈品，優惠範圍含括餐飲、住宿、生活用品等，部分為限量贈品；各福袋組合贈品可能有所不同，請民眾早打早領。
衛生局呼籲，統計至25日上午8時止，台中市已完成614萬0211人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬2293人、全人口涵蓋率87.26%；第二劑接種229萬9505人、涵蓋率81.82%；基礎加強劑接種3萬8121人、涵蓋率1.36%；第三劑(追加劑)接種135萬0292人、涵蓋率48.05%，請市民踴躍接種，強化保護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言