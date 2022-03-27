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台中市府暑期工讀來囉 4月11日起報名2個月賺5萬
台中市政府今年暑假提供320個、為期2個月大專學生工讀機會，設籍台中市4個月以上的大專學生，即可報名。工讀期間從今年7月1日至8月31日，每月2萬5250元，4月11日起受理報名。一般工讀生部分，年年搶破頭，5月20日將公開抽籤，全程錄影。
市府提供暑期工讀計畫，讓學生工讀減輕經濟負擔，充實工作知能與專業技能。今年度提供特定對象，包括身障者、低收或中低收入戶、原住民等學生220個名額，另提供一般身分學生100個名額。
勞工局表示，3月28日起在勞工局官網公告報名資訊，一律網路報名，一般身分學生報名自4月11日起至4月15日止；特定身分學生從4月11日起至4月22日，5月3日下午5點在勞工局網站公告報名名單，5月20日公開抽籤，由政風人員與會，全程錄音錄影。
相關報名簡章上勞工局網站下載，有問題可洽勞工局就業安全科，04-22289111分機35600。
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