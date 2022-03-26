不是停電 Earth Hour花蓮今晚與世界一起關燈1小時
Earth Hour地球關燈一小時國際性公益活動，台灣場首度移到花蓮舉辦，並由花蓮市公所擔任指導單位，在花蓮港天宮舉行，晚間8時30分一到，港天宮與台灣知名地標，包括總統府、台北101、台中歌劇院、圓山大飯店等，同步熄燈響應。
Earth Hour地球關燈一小時由歐萊德國際股份有限公司主辦、花蓮市公所指導，與合作倡議單位台灣青年氣候聯盟一同，藉由關燈一小時，呼籲民眾一個小動作，就能節能省電，為地球盡心力。
魏嘉賢表示，花蓮有世界級的景觀，結合多元族群及生物多樣性，是地球給花蓮不可多得的資源，更應該以實際行動守護。日常生活中做些小小改變，像是隨手關燈、走路、騎自行車取代騎機車、開車，爬樓梯取代坐電梯，都可以減少碳足跡，為地球作出貢獻，也讓身體更健康。
歐萊德公司舉辦Earth Hour已經12年，今年號召全台超過460間企業響應，響應的連鎖通路更多達5462家，今晚一同關閉全台分店的招牌燈。董事長葛望平說，全台11年來有192個國家、地區及超過1萬8000多個世界地標參與，累計總節電量達 98.5萬度，減少52萬9255公斤碳排放，等同於種植 4萬8114棵大樹。
晚間8時30分前，由魏嘉賢、葛望平、花蓮市民代表會副主席李振瑋、台灣青年氣候聯盟執行長侯俊吉、港天宮董事長賴榮文等人，一同大聲倒數，時間一到，港天宮燈火瞬間熄滅。活動最後再由眾人以LED燈擺出60+標誌，象徵在台灣與世界串聯，畫下美好句點。
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