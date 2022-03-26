快訊

2030雙語國家獨尊英語 壓抑本土語學者批形同「自殺」

王菲15歲愛女穿比基尼 解放身材被網友批「不雅觀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6.6強震震垮玉里文健站涼亭 花蓮檢警廉追查是否涉弊

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝

花蓮縣23日凌晨發生規模6.6強震，玉里鎮安通部落文健站涼亭遭震垮，支撐柱全部斷裂，民眾發現每根柱子只有1根鋼筋支撐，懷疑是偷工減料。花蓮檢方主動分案調查，今天指揮警廉到場蒐證，將調取當時工程資料比對，查明是否涉及公共工程弊案。

23日凌晨1時許花東近海發生芮氏規模6.6地震，玉里鎮最大震度5強，之後連震不斷，安通文健站涼亭遭震垮。因該座涼亭是部落長輩休憩聊天的場所，居民很擔心，部分族人更懷疑偷工減料。李姓部落傳統領袖接受媒體採訪時就質疑，涼亭建造有很大瑕疵，鋼筋、水泥都不符合工程構造。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，為確保公共工程品質，花檢主動剪報列他字案調查，今天由檢察官王柏舜指揮法務部廉政署北調組廉政官、花蓮縣警局玉里分局偵查隊、玉里鎮政風室，共同到現場勘驗並保全證據。

林俊廷表示，因部落居民對公共工程品質有疑慮，檢警廉主動介入調查，若有其他地震受損的公共工程疑似涉弊，也都會調查釐清。

檢警廉初步了解，該文健站原本是校舍，廢校後轉為文健站使用。林俊廷說，現場檢視懷疑確如民眾所說柱內只有1根鋼筋，是否符合設計圖及工法，還要調閱相關資料釐清。

因涼亭起造已有一段時間，且建物曾做過整修，變化頗大，整修時是否包含涼亭，由哪個單位發包、施工、整修、管理，以及產權等，檢方會再向玉里鎮公所調閱資料比對查明。

花蓮地檢署檢察長鍾和憲表示，此次地震造成涼亭倒塌，暴露出部分公共工程恐有品質欠佳的情形，花檢將積極調查，究明原因並釐清責任歸屬。

23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝
23日凌晨發生的規模6.6大震，震垮花蓮玉里文健站涼亭，檢警廉今到現場勘查，將釐清是否涉及公共工程弊案。記者王燕華／翻攝

花蓮 地震 檢察官

延伸閱讀

清明連假花蓮訂房率8成5 旅宿觀光業推多項兒童節優惠

1張火車票直通小巨蛋 花蓮全中運選手之夜天王天后獻唱

登記投入花蓮市長選戰 謝豪杰：需有人挑戰一黨獨大

法籍石雕家約瑟夫將返國 創作感謝花蓮18年照顧

相關新聞

基隆224家小吃店兼營卡拉OK今起停業3天 KTV唱歌戴口罩

基隆市長林右昌昨天起居家隔離3天，今天他藉視訊會議說明疫情，宣布小吃店兼營卡拉OK店，今天起一律暫停營業3天，到28日止...

馳騁達仁與枋寮…台東跨域幸福巴士 可望增班

從台東縣達仁鄉「跨」屏東縣枋寮鄉的幸福巴士，啟航近3個月受鄉親好評，每周2班次已無法滿足需求，達仁鄉公所希望透過班次調整...

6.6強震震垮玉里文健站涼亭 花蓮檢警廉追查是否涉弊

花蓮縣23日凌晨發生規模6.6強震，玉里鎮安通部落文健站涼亭遭震垮，支撐柱全部斷裂，民眾發現每根柱子只有1根鋼筋支撐，懷...

清明連假花蓮訂房率8成5 旅宿觀光業推多項兒童節優惠

清明4天連假下周展開，花蓮旅宿業前兩天的訂房率超過8成5，理想大地渡假飯店、遠雄海洋公園、福容飯店花蓮店、花蓮翰品酒店等...

宜蘭綠博「夢幻島嶼」今開幕 一早湧入逾3千人登島

2022宜蘭綠色博覽會，以「夢幻島嶼」為主題，今天在冬山河生態綠舟熱鬧登場，一早吸引超過3000人登島同遊。開幕式中，不...

幸好剛做耐震補強 玉興橋旁玉里醫院挺過規模6.6強震

花蓮日前發生規模6.6強震，且連震不斷，致震央附近的玉里鎮玉興橋拓寬工程的預力梁傾倒、斷裂；正位於玉興橋旁的衛福部玉里醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。