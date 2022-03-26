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6.6強震震垮玉里文健站涼亭 花蓮檢警廉追查是否涉弊
花蓮縣23日凌晨發生規模6.6強震，玉里鎮安通部落文健站涼亭遭震垮，支撐柱全部斷裂，民眾發現每根柱子只有1根鋼筋支撐，懷疑是偷工減料。花蓮檢方主動分案調查，今天指揮警廉到場蒐證，將調取當時工程資料比對，查明是否涉及公共工程弊案。
23日凌晨1時許花東近海發生芮氏規模6.6地震，玉里鎮最大震度5強，之後連震不斷，安通文健站涼亭遭震垮。因該座涼亭是部落長輩休憩聊天的場所，居民很擔心，部分族人更懷疑偷工減料。李姓部落傳統領袖接受媒體採訪時就質疑，涼亭建造有很大瑕疵，鋼筋、水泥都不符合工程構造。
花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，為確保公共工程品質，花檢主動剪報列他字案調查，今天由檢察官王柏舜指揮法務部廉政署北調組廉政官、花蓮縣警局玉里分局偵查隊、玉里鎮政風室，共同到現場勘驗並保全證據。
林俊廷表示，因部落居民對公共工程品質有疑慮，檢警廉主動介入調查，若有其他地震受損的公共工程疑似涉弊，也都會調查釐清。
檢警廉初步了解，該文健站原本是校舍，廢校後轉為文健站使用。林俊廷說，現場檢視懷疑確如民眾所說柱內只有1根鋼筋，是否符合設計圖及工法，還要調閱相關資料釐清。
因涼亭起造已有一段時間，且建物曾做過整修，變化頗大，整修時是否包含涼亭，由哪個單位發包、施工、整修、管理，以及產權等，檢方會再向玉里鎮公所調閱資料比對查明。
花蓮地檢署檢察長鍾和憲表示，此次地震造成涼亭倒塌，暴露出部分公共工程恐有品質欠佳的情形，花檢將積極調查，究明原因並釐清責任歸屬。
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