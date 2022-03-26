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世界最高自由落體設施出致命意外 美少年墜地慘死

花蓮寄養家庭老化 縣府放寬單身、單親、專業人士參與

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮寄養家庭有老化趨勢，縣府調高寄養生活費，也放寬資格，盼招募更多新血。圖／花蓮縣政府提供
花蓮寄養家庭有老化趨勢，縣府調高寄養生活費，也放寬資格，盼招募更多新血。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣目前有46戶寄養家庭，照顧56名兒童及少年，但面臨寄養家庭年齡老化的問題，縣府逐步調升寄養生活費，也擴大開放單身、單親、專業人士參與寄養家庭，鼓勵更多人加入。

花蓮縣政府從民國70年起委託家扶中心，開辦寄養家庭訓練課程，並召募寄養家庭，提供因受虐、被遺棄、父母入獄或無力扶養等失依兒童一個溫暖的家。

社會處長陳加富說，為讓寄養家庭更有餘裕照顧孩子，縣府逐步調升寄養生活費，今年再度調整，兒童每月2萬3918元、少年每月2萬6576元，如果是照顧特殊或身障孩童，每月增加2658元，未滿2歲幼兒則則加增加4802元。

他表示，縣府每年投入至少2千萬元經費，且還提供家庭喘息服務、到宅親職指導、紓壓課程及健康檢查等配套，做寄養家庭的強力後盾，讓他們不孤單。

不過，寄養家庭有老化趨勢，照顧者年齡以56至65歲間最多，且在職的寄養家庭逐年退休，雖有部分新加入的寄養家庭，但增加趕不上流失數量，因此今年開放單身、單親、幼保、社工等專業人士也可擔任寄養家庭。

縣府社會處將於4月9日上午9時，在花蓮市府後路的婦幼親創園區舉辦招募說明會，歡迎民眾洽詢報名，電話（03）8236005。

寄養家庭 花蓮 老化

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