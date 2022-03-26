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基隆224家小吃店兼營卡拉OK今起停業3天 KTV唱歌戴口罩
基隆市長林右昌昨天起居家隔離3天，今天他藉視訊會議說明疫情，宣布小吃店兼營卡拉OK店，今天起一律暫停營業3天，到28日止，請業者配合進行店內清消，市府清查共有224家，市府並說，基隆市KTV等室內唱歌，即起一律戴口罩為期7天，至4月1日零時，後續視疫情狀況滾動式調整。
今天基隆新增4個確診案例都跟小吃店有直接相關，基本上是以「129卡拉 ok 店」、「銀河小吃店」為主。
林右昌表示，omicron病毒傳播速度較快，為有效管制疫情，即日起基隆市所有經營小吃店兼營卡拉OK店一律先暫停營業3天，請業者配合進行店內外空間清消，市府也會主動提供快篩試劑給經營小吃店兼營卡拉 ok 店相關從業人員進行快篩。
另外，市府也會在今天下午在市民廣場（文化中心與東岸廣場間）設立PCR快篩站，27日上午8點30分至11點30分，下午1點30分至4點30分，開放曾經有到過確診案例之足跡場所，實際小吃店工作者，現場快篩，民眾若有疑慮，也歡迎主動來篩檢。
林右昌說，市府會保護大家隱私，最近這段時間，曾到這些場所去消費的民眾或是工作人員，一定要主動出來接受篩檢。而現在疫苗也相當充足，請大家主動到醫療院所施打疫苗，保護自己也保護他人。
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